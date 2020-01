El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el dato que ofreció este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el sentido de que la inflación registró un avance mensual de 0.56% en diciembre, con lo que a tasa anual se ubicó en 2.83%, su menor nivel a tasa anual desde hace cuatro años. El mandatario dijo esperar a ver cómo se comporta en enero el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y dijo confiar en que el país pueda crecer al 4% en su sexenio.

“Sí está bajando la inflación, afortunadamente, y yo espero que no aumente porque eso daña mucho. Sí queremos crecimiento, pero queremos crecer sin inflación y queremos crecer sin endeudamiento. La fórmula es crecer sin endeudar al país y sin inflación”, mencionó.

“Claro que ayuda mucho el que esté baja la inflación, pero vamos a esperar, enero, febrero, a ver cómo se sigue comportando”, añadió.

En su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador expresó que, aunque políticos de oposición digan que no es posible, confía en un crecimiento de la economía del 4% durante su sexenio.

“Sí se puede. Nosotros no estamos hablando del seis, estamos del cuatro; dicen algunos que es imposible, pero tenemos ya estos dos elementos que son básicos: No hay deuda, no hay inflación, ahora lo que nos falta es crecimiento y yo espero que se logre”, expuso.

Consideró que para ese propósito ayudarán factores como la aprobación del T-MEC que atraerá inversiones, como el que no haya tensiones entre Estados Unidos e Irak, porque podrían desestabilizar la moneda o el precio del petróleo que ahora están estables.

“Ahora el peso, a pesar de tensiones que hay en el mundo, que afortunadamente se están aminorando esas tensiones, y ojalá y se opte por el diálogo y se llegue a un acuerdo, a nadie conviene la confrontación, mucho menos la guerra, pero a pesar de eso, nuestra moneda no tuvo problemas, no se depreció; al contrario amaneció como a 18.80 con relación al dólar. Estamos bien, pero sí es un buen dato”, refirió.

