Un hombre mata a tiros a seis personas en Kiev antes de ser abatido

Seis personas murieron y más de una decena resultaron heridas el sábado en Kiev después de que un hombre abriera fuego en la calle y luego en un supermercado en el que se atrincheró antes de ser abatido, según las autoridades ucranianas.

El fiscal general Ruslan Kravchenko afirmó que el sospechoso comenzó a disparar en la calle de un gran barrio residencial de la margen derecha de la capital, "tras lo cual se atrincheró en el interior de un supermercado y tomó rehenes".

"El agresor fue abatido. Tenía rehenes y, lamentablemente, mató a uno de ellos. Mató a cuatro personas directamente en la calle. Otra mujer falleció en el hospital a causa de sus graves heridas", declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se rescató a cuatro rehenes. Por el momento sabemos que 14 personas resultaron heridas", añadió el mandatario, quien envió condolencias a las familias de las víctimas.

Una periodista de AFP presente en el lugar vio cómo unos agentes colocaban una marca delante de una puerta acristalada en la que se podían ver manchas de sangre. Uno de los cristales de la tienda estaba roto en torno al impacto de una bala.

- "¡Corran!" -

Una empleada del supermercado, Tetiana, dijo a la AFP que había escuchado ruidos "en la tienda, como si se abrieran botellas de champán o estallaran globos varias veces". "Entonces los clientes empezaron a gritar: '¡Corran!'", contó.

"Hay un lugar donde puedes esconderte detrás de las neveras, y corrimos hacia allí. Oí a un hombre gemir", relató con voz temblorosa.

El ministro de Interior, Igor Klimenko, explicó que el enfrentamiento entre el asaltante y los negociadores de la policía en el supermercado duró unos 40 minutos.

"Intentamos persuadirlo. Al darnos cuenta de que probablemente había una persona herida dentro, nos ofrecimos a llevar torniquetes para detener la hemorragia (...) Pero no respondió", declaró el ministro en el lugar del suceso.

"Por eso se dio la orden de eliminarlo", agregó Klimenko, quien explicó que el asaltante había matado a uno de los rehenes.

- "Forma caótica" -

Un video publicado en redes sociales, que la AFP no pudo verificar, muestra a un hombre vestido de civil caminando lentamente por la calle y que apunta con un rifle contra los transeúntes.

Se comportó "de forma caótica, acercándose a cada persona", describió Klimenko, indicando que, por el momento, se desconocen sus motivos.

Según las autoridades, el hombre también es sospechoso de haber incendiado su apartamento en un edificio muy cercano al supermercado.

"Llamé a los bomberos en cuanto vi salir humo del apartamento", contó a la AFP Liubim Gleievii, de 24 años, que vive en el piso justo de arriba.

Según Ganna Kulik, otra vecina que declaró a la AFP haber reconocido al hombre en las imágenes compartidas en Internet, este hablaba muy poco y vivía en ese piso "desde hacía diez años".

La fiscalía indicó que había abierto una investigación por acto terrorista y que el sospechoso era "un hombre nacido en 1968 que utilizó un arma de fuego registrada".

Anteriormente había precisado que el hombre había nacido en Moscú.

"Por el momento no hay confirmación de que tuviera la ciudadanía rusa", declaró a la AFP la portavoz del Ministerio del Interior, Mariana Reva.

Después de más de cuatro años de guerra contra Rusia, Ucrania ha sufrido incidentes esporádicos con armas de fuego, pero presenta una baja tasa de criminalidad.

El año pasado, un hombre mató a tiros a dos personas en un suburbio de Kiev en una disputa por la venta de un arma de fuego.