El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “hipócrita, chueco y ladrón” a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, y lo instó a que asuma su responsabilidad en los delitos por los que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR). También le respondió que sí hay pruebas, la autoridad competente actúe contra sus hermanos Pío y Martín López Obrador.

Durante una conferencia de prensa en Xalapa, Veracruz, López Obrador respondió a un video que publicó esta mañana Ricardo Anaya, donde ofreció presentarse a declarar este jueves ante un juez, si el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez, acuden los dos hermanos del presidente, Pío y Martín, a rendir declaración por los videos donde ambos aparecen recibiendo dinero.

Cabe destacar que es el cuarto día consecutivo en el que ambos políticos sostienen un debate público sobre el tema.

“Que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie; yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos. Él lo sabe. De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar: al ladrón, al ladrón. Que asuma su responsabilidad”, respondió el Presidente de la República.

“Y en el caso de mis hermanos, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes de que el Presidente le ordenaba al Procurador lo que tenía que hacer. Eso era el tiempo en que dominaban los opositores. Eso ya cambió. También no tengo nada que ver con el Poder Judicial, es un Poder autónomo, independiente. Los jueces actúan por su cuenta, hasta constantemente los estoy cuestionando. No están subordinados. No es como antes que el Presidente les daba ordenes a los ministros de la Corte, al presidente de la Corte. Yo lo padecí: el presidente Fox le dio instrucciones al presidente de la Suprema Corte para que me iniciara un juicio político”, argumentó.

López Obrador consideró que las acusaciones de Anaya en su contra son “una marrullería, una maniobra”, y cuestionó: “¿quién lo manda agarrar dinero. Que sirva esto de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

El primer mandatario dijo que, como político del PAN, Ricardo Anaya escaló “atropellando a los mismos de su partido”, e incluso hizo acuerdos con el PRI y el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero cuando ya “estaba arriba y se sentía todo poderoso”, traicionó a Peña con tal de ser candidato del PAN a la Presidencia. “Esa es la verdad”, sostuvo.

Pide a la FGR y al CJF que transparenten denuncia y proceso

López Obrado solicitó que en el marco del debido proceso, la FGR y el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura Federal, transparenten la información relativa a la denuncia y proceso contra Anaya, para que de esa forma el panista no tenga argumento para sostener que es el Presidente de la República quien quiere encarcelarlo.

Y que no se vaya a quedar todo en que no se puede dar información. Es un asunto de interés público que a todos atañe. Para que no quede en especulación, porque si no me va a seguir echando la culpa a mí”, dijo.

Incluso, López Obrador afirmó que “si la Fiscalía no da a conocer la causa, yo voy a estar insistiendo que se transparente todo el proceso”.

Argumentó que se debe dar a conocer esta información por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial, porque si un juez ordena la aprehensión contra Anaya, “él puede decir, ahí está: me están persiguiendo. Y yo quedo como autoritario, como que estoy persiguiendo a mis adversarios”.

Finalmente, López Obrador reiteró que no está pensando en frenar las aspiraciones presidenciales de Anaya para 2024.

jorge.monroy@eleconomista.mx