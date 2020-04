El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se devolverá pronto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los empresarios y personas físicas y descartó un escenario de desempleo masivo provocado por la crisis del coronavirus (Covid-19).

"Lo de la devolución del IVA es un derecho y al mismo tiempo es la obligación del gobierno de devolverlo lo más pronto posible", afirmó.

"Por ley corresponde no sólo devolverlos (los impuestos), sino hacerlo pronto", expuso, al añadir que se llevarán a cabo otras medidas para los empresarios con el fin de paliar los efectos de la crisis sanitaria.

Añadió que en el aspecto laboral, se anunciará este domingo el plan de empuje a la economía, donde la creación de empleos es uno de los aspectos torales del programa.

"No (estoy preocupado), porque vamos a dar énfasis en el empleo. El domingo es salud, bienestar y empleo, es básico lo del empleo, van a ver cuántos empleos vamos a crear, por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto", se comprometió.

"Y otras acciones de apoyo, no aumentar los impuestos, mantener bajos los precios de los energéticos. Que no haya derroche en el gobierno, que le cueste menos a la sociedad mantener el gobierno. No corrupción, estado de derecho, oportunidades para la inversión", detalló.

Abundó que la devolución del IVA será dentro del marco de la ley, no como ocurría en administraciones anteriores.

"No de manera ilegal. A los empresarios que aportaron a la campaña les devolvieron el IVA sin que fuese legal", criticó.

Dijo que las buenas relaciones con Estados Unidos permiten poder vender lo que produce México.