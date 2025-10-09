Con más de 3.8 millones de toneladas, Michoacán lidera producción nacional de aguacate, limón y berries

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2025.- Con más de 3.8 millones de toneladas producidas al año de aguacate, limón, guayaba, fresa y zarzamora, Michoacán se coloca como estado líder nacional en producción agropecuaria, así lo detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que la entidad produce más de 2 millones de toneladas de aguacate, al contar con alrededor de 182 mil hectáreas de huertas que se ubican en 66 municipios, destacando Uruapan, Tancítaro, Ario, Peribán y Tacámbaro.

En cuanto a la producción de fresa, Ramírez Bedolla señaló que cada año el estado produce 411 mil toneladas, mismas que son destinadas para el consumo local, nacional y exportación a otros países.

“La industria agropecuaria es una de las fuentes de empleo más importantes para el estado”, destacó el mandatario, tras precisar que se cuenta con una amplia cadena de producción donde intervienen miles de michoacanas y michoacanos en la recolección de los frutos, el empaque y envío a otros estados y al extranjero.

Resaltó que también se tienen más de 9 mil 900 hectáreas plantadas de zarzamora, las cuales producen 242 mil toneladas; mientras que, de guayaba, el estado produce 192 mil toneladas, mismas que se cultivan principalmente en la zona oriente del estado, donde se contabilizan aproximadamente 13 mil hectáreas de árboles.

El gobernador también expuso que a nivel nacional el estado se ubica en tercer lugar en producción de frambuesa y arándano, cuarto lugar en agave mezcalero, y sexto lugar en producción de mango y plátano.