VW presenta un SUV eléctrico

Volkswagen desveló el domingo un nuevo SUV eléctrico compacto, como parte del impulso del fabricante de automóviles para ofrecer vehículos de batería asequibles en medio de una mayor competencia en costos e innovación, los aranceles de Estados Unidos y cambios en la demanda.

El ID.CROSS es parte de una oferta de productos que ha visto al grupo Volkswagen, el mayor fabricante de autos de Europa, introducir alrededor de 60 modelos en 2024 y 2025, dijo su CEO Oliver Blume en una presentación a la prensa antes del Salón del Automóvil de Múnich que comienza el martes.

Se espera que el SUV eléctrico compacto, que tendrá su estreno mundial en el verano de 2026, tenga un precio de entre 28,000 y 30,000 euros (entre 32,780 y 35,121 dólares).

Los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan a una dura competencia china en su intento de introducir vehículos eléctricos asequibles en el mercado.

Cainiao, la división logística de Alibaba Group, anunció la apertura de su primer centro logístico operado directamente por la compañía en México, el cual estará ubicado en el Estado de México y permitirá realizar entregas en todo el país con tiempos de hasta dos días en tránsito.

Actualmente, la empresa opera una red de entregas locales que cubre más de 20 estados, ofreciendo entregas en tres días a nivel nacional y en solo dos días en Ciudad de México y zonas clave del Estado de México.

La compañía agregó que seguirá considerando inversiones adicionales a partir de las necesidades de distribución y de logística que el mercado presente.

La Unión Europea multó a Google, la principal subsidiaria de Alphabet, con 2,950 millones de euros (casi 3,500 millones de dólares) por abusar del dominio de sus herramientas de tecnología publicitaria. La multa representa la segunda sanción antimonopolio más grande impuesta por la Unión Europea después de otra multa a Google en 2018.

La Comisión Europea, el antimonopolio de la Unión Europea, argumentó que Google abusó de su papel dominante en la compra y venta de anuncios digitales en sitios web y aplicaciones de terceros para dirigir negocios a su propia casa de subastas de publicidad, una práctica conocida como intercambio de anuncios.

Ahora, Google tendrá 60 días para atender las recomendaciones de la Comisión Europea, aunque la opinión preliminar del regulador sigue siendo que Google debe deshacerse de partes de ese negocio.

La Ruta 20 del programa “En Ruta por la Educación”, impulsado por Fundación Traxión bajo la dirección de Alejandra Méndez, ya se encuentra en Yucatán.

El proyecto busca reducir el rezago educativo y lo hace a través de aulas móviles que recorren comunidades marginadas. Durante un año, estas unidades estarán en Mérida y Valladolid, ofreciendo un espacio para que jóvenes y adultos continúen con su preparación académica.

Cada aula móvil está equipada con 17 computadoras, pantallas y conexión inalámbrica. Desde 2020, más de 200 comunidades en 11 estados recibieron los beneficios de este programa, que abre la puerta a quienes no concluyeron la primaria o secundaria.

accionesyreacciones@eleconomista.mx