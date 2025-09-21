¿Qué sigue si gana Morena en 27?

Unidad parece ser el lema de Morena para las elecciones del 2027, lo cual implica que por ahora las circunstancias fuerzan a preservar la coalición con el PT y el PVEM, aunque quizá sea la última vez que los aliados puedan negociar con el creciente poder presidencial.

Grave error sería aceptar a primera vista las premisas de la retórica de Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, si en la primera audiencia pública, sin réplica, hubo planteamientos que reflejan las pulsiones autoritarias.

Válido preguntar como justifica la comisión presidencial que, mientras se convoca con el Plan México a la inversión privada, dejó sin respuesta la convocatoria a “eliminar a la sociedad burguesa y terminar de una buena vez con las leyes de neoliberalismo”. Ya reflexionar ¿qué sigue si gana Morena en 2027?

Padrón electoral, ¿objetivo a mediano plazo?

Es un invertebrado gaseoso el argumento del oficialismo de que nada es patrimonio de las instituciones de la República, sino de todos los mexicanos, el Partido Oficial parece tener el objetivo de a mediano plazo hacerse del control del padrón electoral que hasta ahora tutela el Instituto Nacional Electoral.

Si las instituciones son patrimonio de los ciudadanos, tendrían que explicarnos por qué hay áreas del Gobierno de México de complejidad técnica vedadas a todos los mexicanos.

El padrón electoral lo maneja el INE, porque es vital para evitar que el Gobierno manipule las elecciones, pero tal parece que a mediano plazo los morenistas, nostálgicos, quieren revivir cuando todo lo electoral se manejaba y controlaba desde Bucareli y las elecciones, claro, eran más baratas.

Sin pausas, la reforma a la ley de amparo

Resuelto el torpe incidente con la coordinación de la mayoría legislativa, no habrá ya pausa en el proceso legislativo para aprobar la iniciativa presidencial de Reforma a la Ley de Amparo,

Los legos como quien esto escribe, ciudadanos de a pie, tenemos que dejar a los que sí saben de temas jurídico y volver a preguntar si los cambios a la ley de amparo fortalecen la defensa de los ciudadanos ante los abusos del Poder o benefician al Estado.

La respuesta la sabremos cuando la Reforma haya sido aprobada por las dos Cámaras del Congreso y por la mayoría de las legislaturas estatales y, para entonces ya será demasiado tarde.

NOTAS EN REMOLINO

Mal si se confirman que la empresa portuguesa Mata-Engil tiene capital chino, porque sería imperdonable que sectores del Gobierno de la República arriesgaran el TMEC por la terquedad de un doble juego ... Con la representación de la Presidenta Sheinbaum, hablará hoy ante la Asamblea General de la ONU el canciller Juan Ramón de la Fuente... Alemania recortará subsidios a las energías renovables ... Imparable continúa la tala del Bosque de Agua que asegura suministro para 25 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México ...