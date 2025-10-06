Salud: cierra la pinza el régimen

¿Al anunciar el sistema de salud universal para 2027, ignoraba el régimen que el IMSS, con spots de propaganda trata de sumar derechohabientes para compensar la baja de 34 mil patrones en los últimos dos años?

¿Es tan limitada la visión oficial del IMSS que olvidan que no es sólo institución de salud y que, para costear sus servicios y las prestaciones a que legalmente tienen derecho quienes pagan las cuotas obrero patronales, debe capitalizar sus reservas?

¿Hay tanta prisa por controlar al IMSS y sus reservas y cumplir con la lopezobradorista visión del sistema de salud universal que no importa socavar a una institución clave para la estabilidad política y social de México? Conste, son preguntas.

Sin T-MEC, no compite Norteamérica con China

“La revisión del T-MEC en 2026 determinará como prevalece la región de Norteamérica frente a otras naciones, particularmente sobre China”, dijo al North Capital Forum, Esteban Moctezuma, embajador de México ante EEUU.

Al agregar “uno de los puntos fuertes de la Presidenta Sheinbaum es el Plan México, alineado con las demandas y observaciones de Estados Unidos al tratado comercial”, Moctezuma probó el acierto de haberlo designado como interlocutor con el “establishment” norteamericano.

Después de todo, el embajador mexicano en Washington es quien sabe mejor sobre lo que ocurre en Estados Unidos y, deja al Ejecutivo el trato directo con la Casa Blanca, sobre seguridad, mientras él cabildea con los grupos de interés en Washington.

Seis presidentes dan impunidad a violentos

Escuchar la presidencial justificación “no caeremos en provocaciones para que haya represión”, por la violencia impune contra los, eso sí, heroicos policías de CDMX que con disciplina soportaron las agresiones de un grupo violento, no es nada nuevo.

Todo se inició cuando Ernesto Zedillo destituyó al Jefe de la policía del entonces Distrito Federal, David Garay por reprimir a los rijosos de la CNTE cuando se dirigían a dar portazo en la residencia presidencial de los Pinos. Y así los siguientes seis Jefes del Ejecutivo Federal.

Una sola vez, Fox, en 2006, y eso porque faltaba un mes para entregar la Presidencia, tuvo que dar por escrito la orden para que militares desalojaran a la APPO que por seis meses mantuvo secuestrada a la capital de Oaxaca. Seis Presidentes, seis, que con similares argumentos han dejado impunes a los violentos, sin importar lo que opinen los ciudadanos.

NOTAS EN REMOLINO

Quién haya sido la persona a quien Palacio le encomendó la tarea de asignar los lugares de todos y cada uno de los personajes tuvo el acierto de cobrar el desaire del pasado marzo. Los protagonistas del “affaire” estuvieron “encorralados”, sin posibilidad de un selfie con la Presidenta ... En la mañanera de hoy se anunció ayer 06 de octubre, estará el gabinete de seguridad para presentar el informe mensual preliminar ... El colmo, el crimen organizado impuso la censura total a la prensa en importantes poblaciones de Guerrero. En algunas prohibieron vender los diarios nacionales ... Reflexión sobre la terquedad de Miguel de Cervantes Saavedra: “Treinta frailes y su prior no pueden hacer que un burro rebuzne, si no quiere” ...