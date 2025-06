La música de Antonio Sánchez, el otro personaje de The Studio

El compositor mexicano Antonio Sánchez sólo recibió una nota de Seth Rogen y Evan Goldberg sobre la música para la serie The Studio, de Apple TV: “Nos encanta lo que estás haciendo, haz lo que quieras”.

Para Antonio Sánchez, el reto fue crear un score que sirviera de acompañamiento para la acción principal y también para las películas ficticias que se retratan a lo largo de los 10 capítulos de la primera temporada de The Studio. La música hecha por el músico y compositor mexicano evoca las bandas sonoras de antaño de Hollywood y se convierte en un personaje adicional.

“Tu música es como otro personaje”, fue el elogio que recibió de parte del actor Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcolm), me dijo Antonio Sánchez durante una conversación sobre la música que compuso para la serie de televisión.

La música de Antonio Sánchez para la película Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) de Alejandro González Iñárritu sirvió como el punto de partida para Seth Rogen y Evan Goldberg cuando trabajaban en The Studio.

Rogen y Goldberg decidieron buscar al baterista y compositor para componer la música de su más reciente colaboración. Han trabajado juntos por más de 20 años en comedias como Superbad, The Interview, This is The End y Sausage Party. The Studio trata sobre las aventuras de Matt Remnick (Seth Rogen), un joven ejecutivo quien trata de conciliar el dilema del arte y el entretenimiento en su vida profesional al frente de un estudio cinematográfico en Hollywood.

The Studio es una carta de amor y homenaje al viejo Hollywood, una sátira de la industria cinematográfica y una comedia que mira dentro de las entrañas de la fábrica de sueños. La serie cuenta con las actuaciones de Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders y Bryan Cranston. Además hacen apariciones especiales Paul Dano, Martin Scorsese, Ice Cube, Steve Buscemi, Ron Howard, Zoe Kravitz, Sarah Polley, Dave Franco y Charlize Theron.

No es la primera vez que Antonio Sánchez ha realizado música para series de televisión. Primero musicalizó la adaptación de Get Shorty en 2017. Luego hizo la música de la serie The Anarchists y en 2024 fue el compositor de la serie Stags.

“Ha sido una lucha de 10 años de hacer patente a directores, a productores que sé hacer otro tipo de cosas, no nada más lo de la batería, y por suerte en algunos de los episodios he tenido la oportunidad de expandirme y hacer banda más orquestal, más que solo la batería”, me dijo Sánchez en entrevista.

The Studio es el cuarto proyecto televisivo para el compositor Antonio Sánchez. Foto: Cortesía

Desde su estudio en España, Antonio Sánchez trabajó en su totalidad en la composición de la música de la serie producida por Apple TV. El proceso de composición lo describe como uno completamente artesanal.

“Yo lo he hecho absolutamente todo. Hasta ahora no he contratado un músico extra. Todo lo hago yo. Me mudé a España hace un par de años y lo hago todo ahí en mi estudio y me gusta el reto”. El proceso duró unos tres meses, un trabajo que balanceó con sus giras y otros proyectos.

La composición de la serie obligó a Sánchez a ser muy metódico y le permitió trabajar como compositor, intérprete, orquestador e ingeniero. La base comienza con la percusión, que es su primer instrumento. “La batería puede acentuar, puede puntualizar muchas cosas. Y una de las cosas que me gusta hacer sobre todo es dejar espacio. La batería permite acentuar perfectamente lo que está pasando”.

Uno de los principales retos para Antonio Sánchez fue encontrar la sonoridad para crear los ambientes que encajaran como música para una película que, en la serie de Rogen y Goldberg, existe sólo por unos minutos en la pantalla.

“Había otros episodios como el episodio 4 que requerían una sonoridad de film noir, de misterio y es algo que yo nunca había hecho, una banda sonora que tuviera ese tipo de sonoridad. Así es que el reto es encontrar la fórmula, encontrar la manera de resolverlo. Y encontrar la instrumentación, fue un proceso muy divertido, y por suerte les encantó como quedó”.

La música de Antonio Sánchez le brinda a The Studio la profundidad sonora a una fantasía de Hollywood con tintes de blockbuster, film noir, acción, comedia y drama.

La serie ya fue renovada para una segunda temporada y Antonio Sánchez estará otra vez al frente de la composición.

The Studio lleva a Antonio Sánchez a un homenaje al viejo Hollywood de ese que dicen ya no existe.

antonio.becerril@eleconomista.mx