Sólo Dios sabe lo que seríamos sin Brian Wilson

La música pop no sería lo mismo sin Brian Wilson. La partida de Brian Wilson a los 82 años deja un profundo silencio. Brian Wilson fue un visionario del pop, un innovador de la producción y una influencia para una larga cantidad de artistas. Wilson ayudó a transformar la música popular al creer que las canciones pop desechables podrían ser verdaderas piezas de arte llenas de sofisticación. Sinfonías pop para adolescentes.

Los acordes y las canciones de The Beach Boys se han engranado en nuestra memoria colectiva. En sus primeros tres años de carrera editaron 10 álbumes que parecen hechos sin mayor esfuerzo. Son un idilio juvenil lleno de olas, playa y sol. “Surfin’ Safari”, “Surfer Girl”, “Help Me Rhonda”, “All Summer Long” o “Don’t Worry Baby” musicalizan esa imagen prístina. La música de The Beach Boys es una fantasía donde habitan las chicas de California, los Deuce Coupes, descapotables, tablas de surf y surfistas en un verano interminable perfecto. Esta atmósfera era un escapismo para una vida que sobrevivió el abuso, enfermedades mentales, adicciones y el precio de la cruz del genio Brian.

Las voces de los hermanos Brian, Dennis y Carl Wilson, el primo Mike Love y el amigo Al Jardine son una simbiosis armónica que parece provenir de otro lugar. Para algunos, la música de Brian Wilson fue la puerta de entrada que los llevó hacia Oliver Messiaen y Edgar Varese. También lleva a The Ronettes, la pared de sonido de Phil Spector y el rock and roll de Chuck Berry.

Brian Wilson nos invitó a cachar las buenas vibraciones y escuchar los sonidos de las mascotas. Para el álbum de 1966 Pet Sounds, Brian Wilson nos llevó a hacernos preguntas existenciales sobre la vida. Y nos acompaña cada vez que nos sentimos extraños, ajenos a este mundo, que no hemos nacido para estos tiempos. Todo envuelto en armonías angelicales.

Pet Sounds es el primer álbum de música pop al que se le brinda una reverencia académica y crítica. Es es el que inspira a The Beatles a crear Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band (1967).

La mente creativa de Brian Wilson se alimentó de la creatividad de los otros miembros de la banda, los letristas Tony Asher y Van Dyke Parks, y los músicos de sesión conocidos como The Wrecking Crew, quienes ayudaron a materializar los sonidos que existían en su mente o de forma abstracta en una partitura.

Brian Wilson desafió los límites de la instrumentación en la música pop y del estudio de grabación y nos enseñó que había otras posibilidades sonoras.

Al igual que Sly Stone, otro de sus contemporáneos que también falleció esta semana, Brian Wilson luchó contra el peso de la etiqueta del genio. Aunque a diferencia de Stone, Brian Wilson pudo encontrar un lugar donde sus contribuciones musicales fueron reconocidas y ampliamente celebradas. Sobre la obra de The Beach Boys hay mucha información disponible, amplios tratamientos académicos y hasta películas.

The Beach Boys continúa inspirando a músicos a crear piezas celestiales. La música de Brian Wilson seguirá viva cada vez que cantemos sus canciones, cada vez que la compartamos con otros, cada vez que busquemos esas buenas vibraciones y tratemos de acercarnos a esas armonías celestiales.

Para aquellos que quieran adentrarse en el mágico de The Beach Boys, basta con instalarse en su lugar preferido, tomar unos auriculares, cerrar los ojos y darle play a Pet Sounds.

Lo más cercano a una experiencia religiosa en este plano terrenal sigue siendo “God Only Knows” de The Beach Boys. Porque sólo Dios sabe lo que seríamos sin Brian Wilson.

