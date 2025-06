En busca de la guitarra perdida de Marty McFly

El fabricante de guitarras Gibson inició la búsqueda de un querido artefacto de la cultura pop cinematográfica: la guitarra Gibson ES-345 color cereza de Marty McFly.

La guitarra Gibson ES-345 hizo su aparición en una de las escenas más icónicas de la película de 1985 Back to the Future. La escena es probablemente uno de los momentos más icónicos del cine de las últimas décadas. El viajero en el tiempo Marty McFly inventa por casualidad el rock and roll cuando de último minuto tiene que suplir al guitarrista de Marvin Berry & The Starlighters con una electrizante interpretación de “Johnny B. Goode”.

Con una mezcla de influencias desde Eddie Van Halen, Jimi Hendrix y Pete Townshend, el joven Marty deja anonadados a los adolescentes de un remoto 1955 durante el baile del Encanto Bajo el Mar. “Creo que ustedes no están listos para eso, pero a sus hijos les encantará”, exclama Marty, interpretado por Michael J. Fox.

La Gibson ES-345 color cereza sólo se utilizó para esa climática escena en la filmación de la primera entrega de la saga de Back to the Future. Cuando se filmó la secuela de Back to the Future en 1988 la producción buscó la guitarra, pero el instrumento original no se encontró. Desde entonces se desconoce el paradero de aquella Gibson ES-345.

En 2009 Mark Agnesi comenzó a buscar la mítica guitarra de Marty McFly cuando trabajaba en Norman’s Rare Guitars, una reconocida tienda de instrumentos raros ubicada en el Valle de San Fernando, California. 16 años después Agnesi continúa la búsqueda de este elusivo instrumento con ayuda de Gibson y algunos de los miembros de la producción de la película.

Foto: Cortesía Gibson

La búsqueda de este tesoro musical y cinematográfico se registrará en el documental “Lost to the Future” que busca indagar el paradero de la guitarra que desapareció en 1989. La producción lanzó un llamado abierto a todos los fanáticos a aportar alguna información en la búsqueda de este artefacto cinematográfico. El documental reúne a Michael J. Fox, Leah Thompson (Lorraine McFly, Christopher Lloyd (Dr. Emmett Brown), Harry Waters Jr. (Marvin Berry), el co creador Bob Gale, y el músico Huey Lewis para ayudar en la búsqueda.

El documental Lost to The Future será dirigido por Doc Crotzer y será la segunda película de Gibson Films, un ala de la compañía de guitarras que inició en 2024 enfocado en la producción de documentales.

Back to the Future se estrenó el 7 de julio de 1985 y fue la película más taquillera de aquel año. La franquicia de Back to The Future produjo dos secuelas, una serie de televisión animada, una atracción, un musical en Broadway, videojuegos y una larga lista de juguetes coleccionables. El icónico DeLorean del Dr. Emmett Brown ha sido también objeto de obsesión de los fanáticos quienes han tratado de localizar el auto original usado en la producción de la trilogía.

La guitarra Gibson ES-345 de Marty McFly se ha convertido, al igual que el Delorean de la película, en un objeto de culto. La escena inspiró a músicos como John Mayer y Chris Martin a tomar la guitarra.

Hace unos años un bajo Hofner de Paul McCartney fue hallado en un ático, más de cinco décadas después de haber sido robado en una camioneta. La guitarra de Marty McFly lleva perdida en el tiempo por más de tres décadas o se encuentra, según Michael J. Fox, “en algún lugar perdido en el continuo espacio-tiempo, o en el garaje de algún camionero".

A falta de una máquina del tiempo esta expedición será la única manera de encontrar esta reliquia musical y cinematográfica.

