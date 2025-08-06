Cuando los grandes edificios son señal de decadencia institucional

PRINCETON - La independencia de los bancos centrales, una de las revoluciones políticas más importantes de finales del siglo XX, condujo a una disminución de las tasas de inflación en todo el mundo. Hoy, sin embargo, los cimientos de ese paradigma institucional se están erosionando, sobre todo en los mismos países que antaño lo personificaron: el Reino Unido y Estados Unidos.

Si bien los ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fueron inusualmente abusivos, las tensiones entre la Reserva Federal y la Casa Blanca no son nuevas, especialmente cuando la seguridad nacional domina la agenda política. Durante la Guerra de Corea, el presidente Harry Truman presionó a la Reserva Federal para que mantuviera bajas las tasas de interés para financiar el gasto de defensa. El presidente Richard Nixon intimidó abiertamente al desafortunado presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, e incluso Ronald Reagan no ocultó su frustración con las restrictivas políticas monetarias de Paul Volcker.

Tras la Guerra Fría, el llamado “dividendo de la paz” y una situación fiscal considerablemente mejor propiciaron una política económica relativamente armoniosa en Estados Unidos. Pero hoy, los déficits persistentes y la perspectiva de una nueva Guerra Fría con China han reavivado la tensión fundamental entre el poder ejecutivo y la Reserva Federal.

El incesante aluvión de insultos de Trump contra Powell -llamándolo “imbécil”, “mula testaruda” y “ siempre demasiado tarde “- añade un toque particularmente cáustico a la relación. Su último objetivo es el coste de la renovación en curso de la sede de la Reserva Federal en Washington, denunciando el “palacio” proyecto como innecesariamente extravagante y excesivamente presupuestado.

La nueva línea de ataque de Trump se hace eco de una observación clásica del satírico británico C. Northcote Parkinson. En sus escritos de la década de 1950, Parkinson señaló que las nuevas sedes opulentas suelen ser señal de decadencia institucional. En sus palabras , “la perfección de la distribución planificada solo se logra en instituciones al borde del colapso”.

Para ilustrar su “ley de los edificios”, Parkinson citó el ejemplo de Luis XIV, quien trasladó su corte a Versalles en 1682, justo cuando Francia se recuperaba de una serie de derrotas militares. También mencionó la Sociedad de Naciones del período de entreguerras, que inició la construcción de su grandilocuente Palacio de las Naciones en Ginebra en 1929 -al comienzo de la Gran Depresión- y la finalizó en 1938, momento en el que la Sociedad había perdido relevancia.

La banca central ofrece varios ejemplos reveladores. En la década de 1930, el entonces Banco de Inglaterra, de propiedad privada, emprendió una importante reconstrucción, diseñada por el arquitecto Herbert Baker. El proyecto, finalizado en 1939, coincidió con la pérdida de credibilidad del Banco tras los fracasos de sus políticas durante la Gran Depresión. Para 1946, sus críticos habían logrado nacionalizarlo.

De igual manera, el gobierno alemán construyó una nueva sede para el Reichsbank entre 1933 y 1938, justo cuando la institución se transformaba en un instrumento de gasto público y rearme. En cambio, los bancos centrales más independientes de la posguerra ocupan edificios modestos: el Banco Nacional Suizo permanece en sus instalaciones originales, mientras que el Bundesbank alemán aún opera desde una estructura brutalista poco atractiva, construida en la década de 1960.

El Banco Central Europeo rompió con esa tradición. Su imponente sede en Fráncfort, diseñada por el estudio de arquitectura Coop Himmelb(l)au y finalizada en 2014, pretendía representar “transparencia, comunicación, eficiencia y estabilidad”. Sin embargo, un año después, el BCE lanzó un importante programa de expansión cuantitativa (FC) con escasa transparencia, convirtiendo el nuevo y reluciente edificio en un sustituto simbólico de la eficacia política.

Durante la pandemia de COVID-19, los bancos centrales de todo el mundo implementaron medidas de flexibilización cuantitativa (QE), lo que desencadenó un nuevo aumento en las compras de activos. Esto expandió significativamente sus balances y sentó las bases para desafíos estructurales, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos: tras haber asumido grandes cantidades de deuda a largo plazo, los bancos centrales se volvieron vulnerables a pérdidas sustanciales cuando subieron los tipos de interés.

Este riesgo puede gestionarse mediante una garantía gubernamental formal, como en el Reino Unido, donde el Tesoro cubre explícitamente las pérdidas de la cartera del Banco de Inglaterra. Alternativamente, puede abordarse mediante un entendimiento implícito, como en EU, donde se asume universalmente que la Reserva Federal nunca podrá quebrar.

Al mismo tiempo, los déficits públicos se ampliaron, lo que provocó una tendencia hacia la deuda a corto plazo y un fuerte aumento de los costos de servicio. En Estados Unidos, los pagos de intereses de la deuda nacional aumentaron de 223,000 millones de dólares en 2015 a 345,000 millones de dólares en 2020. Se prevé que esta cifra supere el billón de dólares en 2026, superando incluso el presupuesto de defensa. Las cifras del Reino Unido son igualmente impactantes: 110,000 millones de libras (147,000 millones de dólares) de los 143,000 millones de libras que necesita endeudarse se destinaron al servicio de la deuda existente.

Por lo tanto, los gobiernos y los bancos centrales se encuentran cada vez más interdependientes, lo que socava la noción de una verdadera autonomía política. Estados Unidos, donde la codependencia entre el gobierno y la Reserva Federal es la base del malestar político actual, es un claro ejemplo. En este sentido, la retórica agresiva de Trump probablemente sea un anticipo de cómo podrían comportarse las futuras administraciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó estas tensiones al solicitar una investigación sobre toda la institución de la Reserva Federal. En una publicación en X, advirtió que la autonomía política de la Fed se ve amenazada por la persistente infiltración del mandato en áreas que van más allá de su misión principal. La expresión “infiltración del mandato” es otra forma de describir el enredo entre las autoridades monetarias y fiscales, que operan dentro de las limitaciones de un balance público único y cada vez más sobrecargado. Las declaraciones de Bessent, si bien históricamente precisas, no ofrecían otra solución que una consolidación fiscal agresiva, una solución políticamente improbable.

La arquitectura ofrece una perspectiva simbólica a través de la cual observar la evolución de la relación entre los gobiernos y los bancos centrales. Cabe destacar que, si bien la administración Trump critica la magnitud y la opulencia de la renovación de la Reserva Federal, también planea su propio y costoso programa de construcción. Una de las primeras medidas de Trump al regresar a la Casa Blanca fue solicitar el rediseño de los edificios federales para “respetar el patrimonio arquitectónico regional, tradicional y clásico”, con el objetivo de “elevar y embellecer los espacios públicos y ennoblecer a Estados Unidos y nuestro sistema de autogobierno”.

¿Está el gobierno federal, entonces, siendo víctima de la ley de Parkinson? ¿Debería interpretarse la obsesión por la arquitectura neoclásica como una señal de que la administración ha entrado en su fase Luis XIV tardía, caracterizada por la extravagancia y los problemas fiscales? Todo apunta en esa dirección.

