Equilibrista

La Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma Metropolitana firmaron un convenio para impulsar proyectos de investigación en nutrición, economía de la salud y políticas alimentarias. El secretario David Kershenobich destacó la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de vincular ciencia e innovación con desarrollo industrial. Por su parte, el rector Gustavo Pacheco subrayó la capacidad interdisciplinaria de la institución educativa para contribuir a un modelo integral de salud pública, con enfoque en prevención, soberanía alimentaria y bienestar social.

Carrusel

Durante el conversatorio “La complejidad en la administración pública”, el diputado Eruviel Ávila, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó la necesidad de fortalecer la gestión estatal y municipal, por su cercanía con la ciudadanía. El legislador del Partido Verde Ecologista de México planteó avanzar en digitalización, fiscalización preventiva y regulación de la inteligencia artificial. Académicos y funcionarios coincidieron en que la administración pública requiere un enfoque sistémico, dejando atrás modelos lineales, para atender fenómenos complejos con base en ciencia, tecnología y nuevas herramientas de análisis.