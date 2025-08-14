¿Está ganando Trump en política económica?

CAMBRIDGE - A casi siete después de su segundo mandato, es justo decir que el presidente estadounidense Donald Trump ha arrasado en política económica, al menos según los estándares que él mismo se impuso. De hecho, ha impuesto su voluntad como ningún otro presidente posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la posible excepción de Ronald Reagan, ha sido capaz de lograr.

Para empezar, Trump logró la aprobación de la Gran Ley, a pesar de una mayoría muy ajustada en la Cámara de Representantes y proyecciones creíbles de que su emblemático paquete de impuestos y gastos añadirá más de 3 billones de dólares al déficit federal durante la próxima década (salvo un auge económico milagroso impulsado por la IA). Y la frontera sur de Estados Unidos está ahora más controlada que en décadas.

En particular, en materia de aranceles, Trump consiguió lo que quería. Europa y Japón capitularon en la práctica: acordaron eliminar sus propias barreras comerciales, a la vez que aceptaban un arancel estadounidense del 15% sobre sus exportaciones. Dadas estas condiciones humillantes, resultó bastante absurdo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrara el acuerdo como un éxito simplemente porque Trump se retractó de su amenaza inicial de un arancel del 30 por ciento.

Tanto la Unión Europea como Japón se comprometieron a invertir cientos de miles de millones de dólares en la economía estadounidense, y Trump ejerció una influencia significativa sobre el destino de ese dinero. Su imagen de “hombre arancelario” inquietó claramente a los líderes mundiales, muchos de los cuales no reconocieron que sus amenazas eran insostenibles a largo plazo. En retrospectiva, habrían hecho mejor en desenmascararlo. En cambio, el pasado 31 de julio, un Trump envalentonado anunció nuevos aranceles para casi todos los países del mundo.

Mientras los legisladores europeos se dedicaban a mitigar el impacto de las amenazas arancelarias estadounidenses, Trump impulsó una legislación destinada a integrar las criptomonedas en el sistema financiero general con mínima supervisión. Sorprendentemente, a pesar de las multimillonarias tenencias en criptomonedas de la familia Trump , el Congreso ha mostrado poco interés en investigar el flagrante conflicto de intereses del presidente. De hecho, Trump ha enfrentado un mayor escrutinio público por retener los archivos de Jeffrey Epstein que por sus transacciones con criptomonedas.

Sin duda, la Ley GENIUS contiene algunas ideas valiosas. Una disposición, por ejemplo, exige que las monedas estables (criptomonedas vinculadas a una moneda o materia prima tradicional, generalmente el dólar estadounidense) estén respaldadas por activos seguros y líquidos. Pero, en general, en lugar de establecer directrices claras para controlar el salvaje oeste de las criptomonedas, la Ley GENIUS se reduce a poco más que un esqueleto regulatorio.

Como han señalado varios críticos, el marco de las stablecoins de Trump guarda sorprendentes similitudes con la era de la banca libre del siglo XIX, cuando Estados Unidos no contaba con un banco central. En aquel entonces, los bancos privados emitían sus propias monedas respaldadas por dólares, a menudo con consecuencias desastrosas como fraude, inestabilidad y frecuentes pánicos bancarios. Con la previsión de que miles de stablecoins inunden el mercado, es inevitable que surjan problemas similares. Dicho esto, algunas críticas podrían ser exageradas, ya que los principales emisores actuales suelen ser más transparentes y estar mejor capitalizados que sus homólogos del siglo XIX.

Un problema más urgente y poco reconocido es que la nueva legislación facilitará considerablemente el uso de monedas estables (stablecoins) basadas en dólares para la evasión fiscal. Si bien el papel moneda de alta denominación presenta desafíos similares, la magnitud de la amenaza que representan las monedas estables es mucho mayor. Y, sin embargo, a pesar de estos riesgos, Trump, una vez más, consiguió exactamente la legislación que deseaba.

Afortunadamente, la economía estadounidense se ha mantenido resiliente en medio de la incertidumbre y el caos desatados por la guerra arancelaria de Trump. Si bien el crecimiento parece estar desacelerándose y el informe de empleo de julio fue débil -una dura realidad que el despido por parte de Trump del tecnócrata encargado de elaborar los datos no cambiará-, los datos del segundo trimestre muestran que el país aún no está en recesión.

Asimismo, el aumento de aranceles aún no ha provocado un aumento repentino de la inflación interna, y Estados Unidos se encamina a recaudar 300,000 millones de dólares en ingresos arancelarios en 2025. Hasta ahora, los importadores se han mostrado reacios a trasladar esos costos a los consumidores, pero eso podría cambiar si la actual guerra arancelaria llega a su fin. Algunos analistas incluso han argumentado que el aparente éxito de las políticas heterodoxas de Trump demuestra que los modelos económicos convencionales están equivocados. Lo dudo, aunque aún no hay una decisión definitiva.

Sin embargo, este optimismo a corto plazo pasa por alto las consecuencias a largo plazo. Si bien algunas de las políticas del expresidente Joe Biden fueron perjudiciales, numerosos economistas han advertido que las acciones de Trump podrían resultar devastadoras para las instituciones estadounidenses y el orden económico global. Lo más crítico es que el Estado de derecho se vería gravemente debilitado si se permite que las facultades presidenciales ampliadas que Trump ha reclamado se vuelvan permanentes. Se avecina una gran prueba si la Corte Suprema finalmente decide que carece de autoridad para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.

Si se mantienen, los amplios aranceles de Trump podrían tener efectos a largo plazo en el crecimiento estadounidense. Es improbable que el resto del mundo tolere indefinidamente las políticas proteccionistas de Trump. Si empieza a mostrarse débil por cualquier motivo, cabe esperar que los gobiernos extranjeros respondan con sus propios aranceles amplios. El Gran Proyecto de Ley podría agravar el daño, desencadenando un ciclo de tasas de interés más altas, inflación creciente y represión financiera.

Aun así, debemos reconocer que su segunda presidencia ha tenido un comienzo mucho más sólido de lo que casi nadie, salvo el propio Trump y sus más fervientes seguidores, podría haber imaginado hace seis meses. No deberíamos sorprendernos por lo que venga después, y eso podría ser lo más aterrador.

El autor

Kenneth Rogoff, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y ganador del Premio Deutsche Bank de Economía Financiera en 2011. Es coautor (con Carmen M. Reinhart) de “Esta vez es diferente: Ocho siglos de locura financiera” (Princeton University Press, 2011) y autor de “Nuestro dólar, su problema” (Yale University Press, 2025).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project- syndicate.org