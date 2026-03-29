Por quien doblan las campanas

Lo más lamentable de la guerra en Irán son los muertos, la migración masiva de personas, la destrucción de espacios históricos, así como la infraestructura productiva. George Marshall, que fue secretario de Estado del presidente, Harry S. Truman, en Estados Unidos (EU) y operador de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial dijo: “La mejor guerra es la que se evita”.

1. Éxodos migratorios. La población civil de Irán y de sus vecinos huye hacia lugares inciertos. Ello agudiza el conflicto racial en los países receptores, confrontando violentamente a la población y creando un hervidero de flujos migratorios. Hay países que han declarado su deseo de no recibir a los migrantes de Israel.

2. Precio del petróleo. El precio del petróleo Brent del Norte llegó a 110 dólares el barril, a diferencia de 65 dólares a finales del 2025. No fue mayor debido a la utilización de inventarios. Pero los precios de referencia del Medio Oriente como son Dubái y Omán son de 137 dólares y 167 dólares por barril y reflejan la escasez y disrupción del mercado.

3.La inflación. El incremento de precios del petróleo y gas afecta el costo de transporte, los ciclos de almacenamiento, las cadenas de suministro industriales y agrícolas, los precios de los combustibles en todo el mundo. En la medida en que la guerra se prolongue se agudizarán las diversas crisis, creando inflación en todo el mundo.

4.Crecimiento económico. Lo que está produciendo la guerra es un estancamiento económico con inflación. Los más perjudicados son los países europeos que dejaron de consumir petróleo ruso para comprarle a los países árabes. Para nuestro país, según recientes estimaciones de la OCDE la inflación se elevará más y se frenará el PIB. Los incrementos de precios de los energéticos y las interrupciones en las cadenas de suministro son las causas principales.

5.Perspectivas. En las relaciones de alianzas, en el contexto de la actual guerra, tanto la OTAN a como la Unión Europea se han deslindado de EU que iniciaron una guerra que no se justificaba, como también lo han expresado importantes miembros de la administración Trump. Por otro lado, tanto Rusia como China mantienen una estrecha relación con Irán.

Trump quisiera que la guerra se terminara para ocultar sus errores ficcionales e individualistas. También ha propuesto al gobierno de Irán, a través de Pakistán, una serie de propuestas de paz. Irán condiciona su participación a la propuesta norteamericana a cambio de realizar reparaciones financieras y el mantenimiento del control del Estrecho de Ormuz. Para Israel, el conflicto podría prolongarse por varias semanas y ya vio que su enemigo no es pequeño. Guerra y amenazas. El mundo contempla con impaciencia.