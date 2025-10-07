¿Está la democracia brasileña fuera de peligro?

SÃO PAULO - El Tribunal Supremo de Brasil impuso severas penas al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete acusados, entre ellos tres militares de alto rango, por conspirar contra la democracia e intentar un golpe de Estado. En el caso de Bolsonaro, la condena fue de 27 años y tres meses. Pero ese no es el final de la historia.

El juicio y la condena de Bolsonaro marcaron un logro histórico en un país que ha sufrido intentos de golpe de Estado, liderados o con participación de los militares, y dos dictaduras, la más larga de las cuales duró de 1964 a 1985. Además, la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) coloca a Brasil entre los pocos países que han investigado, acusado y condenado a los golpistas con el debido proceso legal.

Todo esto justifica cierto optimismo sobre la resiliencia de la democracia brasileña, que durante los cuatro años de la presidencia de Bolsonaro atravesó su prueba de resistencia más dura desde su restauración hace 40 años. Pero la inmunidad de Brasil ante una nueva aventura autocrática en el futuro próximo depende de las respuestas a varias preguntas.

En primer lugar, ¿seguirá la extrema derecha tan activa políticamente y con la misma fuerza electoral con su principal líder encarcelado? En segundo lugar, ¿qué estrategia seguirán a partir de ahora los partidos de derecha más tradicionales de Brasil, que se aliaron con Bolsonaro, pero no llegaron a sumarse al golpe? ¿Se distanciarán finalmente de Bolsonaro, a pesar de que deben depender del voto de extrema derecha para derrotar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2026?

Por último, pero no menos importante, es probable que el presidente estadounidense Donald Trump, tras intentar frenar el procesamiento de Bolsonaro imponiendo sanciones y aranceles comerciales punitivos, cuestione la legitimidad de las elecciones presidenciales del próximo año. ¿En qué medida esto distorsionará la dinámica de la política interna brasileña?

Para responder a estas preguntas, vale la pena comparar Brasil con Estados Unidos. Si bien el trumpismo y el bolsonarismo tienen similitudes, al igual que sus respectivos líderes, no debemos perder de vista las diferencias. La más obvia es que en Brasil, la sociedad y el sistema judicial han eliminado al líder autoritario del juego político.

Brasil sin duda se beneficia de tener una constitución inspirada en las lecciones de 21 años de gobierno autoritario. La Asamblea Nacional Constituyente de 1987-1988 incluyó disposiciones para la autodefensa de la democracia. Cualquier intento orquestado de destruirla se considera un delito según el código penal brasileño.

Igualmente importante, la extrema derecha en Brasil no ha logrado organizarse como un partido dominante. Los sistemas multipartidistas tienden a dificultar la consolidación de mayorías decisivas, y Brasil no es la excepción. En Estados Unidos, Trump conquistó uno de los dos partidos y purgó a toda la oposición interna. En Brasil, en cambio, Bolsonaro tuvo que adaptarse a un sistema de partidos fragmentado, en el que los principales partidos conservadores están más interesados en cultivar sus bases locales y su representación en el Congreso que en someterse al proyecto político de un líder autoritario. Como resultado, la extrema derecha no tiene un heredero natural de Bolsonaro ni un partido que controle firmemente.

Por lo tanto, no sorprende que los partidos de derecha, que desde 2018 han ganado terreno en ayuntamientos, gobiernos estatales y el Congreso Nacional, estén mostrando su reticencia a invertir capital político en un proyecto de ley que podría eximir a Bolsonaro del fallo del STF y devolverlo a la escena política. Por ahora, la mayoría mantiene una postura de oposición a la condena de Bolsonaro, mientras negocia en el Congreso una versión ligera de la amnistía. Quieren evitar irritar a los partidarios de Bolsonaro sin provocar una nueva crisis política, ya que el STF sin duda declararía inconstitucional una amnistía que indultara a los condenados por liderar el intento de golpe.

La mayoría de los brasileños tienen una opinión diferente. Una encuesta reciente de Datafolha , una de las encuestadoras más confiables de Brasil, indica que el 54% se opone al indulto de los líderes y participantes del intento de golpe de Estado de 2023, mientras que el 39% está a favor.

La mayor dificultad reside en la elección del principal oponente de Lula en la carrera presidencial del próximo año. En unas elecciones que se decidirán en dos vueltas por un estrecho margen, el reto es encontrar un candidato que impulse a la extrema derecha (alrededor del 25% del electorado) y que, al mismo tiempo, sea atractivo para los votantes conservadores no radicales.

El desafío es aún mayor porque dicho candidato necesitará la aprobación de Bolsonaro, quien no es conocido por cumplir acuerdos. Varios gobernadores de derecha no se cansan de repetir que lo indultarán en cuanto asuman la presidencia, una promesa difícil de cumplir por razones legales e insuficiente para garantizar que Bolsonaro no respalde a un candidato de su propia creación el próximo año. Al cortejar a Bolsonaro, estos gobernadores están dañando su imagen ante los votantes centristas.

El daño crece con cada acto punitivo y amenaza que Trump lanza contra Brasil y los miembros del STF. Los gobernadores de derecha se ven obligados a recurrir a contorsiones verbales para evitar contradecir a Bolsonaro y, al mismo tiempo, no respaldar medidas que son claramente impopulares entre los votantes brasileños.

Aunque improbable, no se puede descartar un escenario en el que los partidos conservadores, temerosos de romper con Bolsonaro por razones electorales coyunturales, se vean nuevamente arrastrados a una estrategia que solo interesa a la extrema derecha: incitar la polarización extrema para cuestionar, con el apoyo de Trump, la legitimidad de las elecciones del próximo año. Esta estrategia de radicalización probablemente facilitaría la reelección de Lula y acarrearía graves consecuencias para el país.

La fortaleza de cualquier democracia depende de la lealtad de las principales fuerzas políticas al orden constitucional. La derecha brasileña, no apoyada por Bolsonaro, tiene una inmensa responsabilidad histórica en los próximos meses.

El autor

Sergio Fausto es director ejecutivo de la Fundación Fernando Henrique Cardoso (FHC).

