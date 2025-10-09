Critican duro a Andrés Manuel López Beltrán

Algo ocurre en Morena. Uno de los exégetas más connotados de la “revolución de las conciencias” critica al secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán por “su equivocada concepción política” y la forma en que busca rebasar la meta de 10 millones de afiliados.

“Los busca”, agrega el exégeta, “a través de acuerdos y negociaciones con gobernadores, líderes sociales y sindicatos a lo largo del territorio, lo cual nada tiene que los valores del humanismo mexicano y mucho con negociaciones de interés político”.

Fuego no atribuible a la “derecha conservadora”. Pregúntense en Morena: ¿Fue consejo del asesor del joven dirigente de Morena? ¿Acaso no es con acuerdos y negociaciones de interés político a lo largo y ancho del territorio nacional como se construyen candidaturas?

Crisis global de movilidad social

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que “las perspectivas de movilidad social hacen que disminuyan las posibilidades de que los jóvenes vivan y ganen mejor sus padres no es solo en los Estados Unidos y otras naciones desarrollo”.

“Muchas personas en muchos lugares, especialmente los jóvenes están trasladando su decepción a las calles, de Lima a Rabat, de París a Nairobi, de Katmandú a Yakarta, todos exigen mejores oportunidades”, dijo Georgieva.

Imposible resistir la tentación de preguntarse si los logros ideológicos y políticos del régimen morenista harán algo para que México, como no hace mucho que fue un país de oportunidades.

Una historia de la aduana de Miami

Hace no muchos años, un floricultor mexicano que exportaba flores a Holanda, optó por usar el aeropuerto de Miami, en lugar de otro de la costa este norteamericana para hacer sus envíos.

Se encontró que con cualquier pretexto los aduaneros de Miami le retrasaban los envíos, y las flores se marchitaban. Viajó a Miami a averiguar que estaba haciendo mal. Habló con algunos mandos aduaneros, hasta que alguno se apiadó y le explicó.

“No has hecho contrato con el sindicato de los Teamsters, que controlan la carga y descarga de todos los envíos”, le dijo. El floricultor mexicano hizo el acuerdo y no hubo más retrasos. Algo ha cambiado, sin duda, en Miami y los aduaneros ya no son gestores del poderoso sindicato.

NOTAS EN REMOLINO

La semana próxima estará en México la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi. Quizá sepamos qué mensaje trae, pues no olvidemos que la funcionaria está señalada como instrumento de Trump ... Ya rechazó Citi la oferta de Grupo México para adquirir Banamex, prefirieron apegarse a su plan original ... Si, como dicen, eliminaran el polémico transitorio la ley de amparo la próxima semana, sería como festejar que alguien nos asaltó, pero nos hirió ... “Que haya pureza y fidelidad en el manejo de los caudales”, pedía don Valentín Gómez Farías, quien fue Presidente México hace 192 años ...