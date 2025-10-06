Asur recorta tráfico en septiembre

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), un administrador de aeropuertos en América Latina, recortó 1.4% su tráfico de pasajeros en septiembre, lo que representó la primera caída de los últimos tres meses.

De esta forma enlazó sus dos peores septiembres de los últimos ocho años, si se deja de lado el de 2020 que fue distorsionado por las primeras medidas para combatir la pandemia de Covid-19.

El tráfico total de pasajeros alcanzó 4.8 millones de pasajeros, un decremento del 1.4 por ciento. La cifra estuvo compuesta por un retroceso de 1.2% en vuelos nacionales y de 1.9% para los viajeros del extranjero.

El apartado domestico enlazó cinco meses de descensos, mientras que el internacional bajó con su ritmo más acelerado en cuatro meses.

Cemex, una de las mayores productoras de cemento y concreto del mundo, cerró la venta de sus operaciones en Panamá al dominicano Grupo Estrella por 200 millones de dólares, en una operación enmarcada por una serie de desinversiones que anunció haría a partir de octubre y que forman parte de su estrategia de mantener el foco en los mercados que considera más rentables.

De manera paralela a la desinversión, Cemex dijo que usó parte de los recursos obtenidos por esa venta para incrementar su interés en Couch Aggregates, compañía dedicada al segmento de agregados en el sureste de Estados Unidos, hasta alcanzar una participación mayoritaria, con lo que amplió una alianza estratégica que anunció en julio de 2024.

El monto conseguido por su desinversión en Panamá representa aproximadamente 12 veces el flujo operativo ajustado de los 12 meses concluidos el 31 de agosto de 2025 y para compensar la pérdida de flujo operativo en este mercado espera que, en el corto plazo, la inversión en Estados Unidos lo compense "sustancialmente".

La agencia PCR Verum incrementó la calificación de largo plazo de Grupo HYCSA a “AA-/M” con perspectiva estable, destacando su solidez operativa y financiera.

La compañía cuenta actualmente con un backlog superior a 22,600 millones de pesos y contratos en proceso que podrían sumar alrededor de 12,500 millones adicionales.

Uno de sus proyectos relevantes son el Corredor 2000 en Tijuana, una obra que transformará la movilidad y el desarrollo urbano en la frontera norte. Este proyecto —impulsado por el gobierno de Baja California y ejecutado por HYCSA— contempla la construcción de cuatro carriles de cuota a lo largo de 12 kilómetros, con una inversión estimada de 1,300 millones de pesos y una concesión a 30 años.

La Conagua, encabezada por Efraín Morales y Grupo Rotoplas firmaron un acuerdo de colaboración el cual contempla la instalación de sistemas de riego tecnificado en la comunidad de El Naranjo, Morelos, con una inversión cercana a 1 millón de pesos.

El proyecto forma parte del programa México se Tecnifica, eje del Plan Nacional Hídrico 2024–2030, que busca modernizar más de 200,000 hectáreas agrícolas.

