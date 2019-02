Fue su hermana la que por medio de una invitación de la Casa de Cultura de Tlaxiaco, Oaxaca, acudió a hacer un “casting” —también se dice audición— para una película. Pidió que la acompañara su hermana la licenciada en pedagogía preescolar Yalitza Aparicio. Momentos antes de pasar a hacer la prueba, la hermana se puso nerviosa y fue Yalitza la que entró y la que interesó a los encargados del examen, quienes la trajeron a la Ciudad de México, donde la vio el creador de la película a filmarse, Alfonso Cuarón, quien dijo ella es Cleo, el personaje protagónico de Roma.

La película se filmó y como todos sabemos ha tenido un merecido éxito mundial. Destaca la gran actuación de Yalitza a quienes los espectadores le creemos todo lo que hace y dice, en español y mixteco, su personaje; de ahí su nominación para el Oscar. Si bien es cierto que Cuarón es un gran director, si no hubiera materia prima —imaginación e inteligencia: talento— en la actriz, ésta no hubiera brindado una actuación tan completa y, reitero, creíble. Nadie le saca agua a una piedra.

Al señor Sergio Goyri, de piel blanca y bigotazo negro —Just for men— quien desde 1975 trabaja como actor de telenovelas (24) y películas (136) de las cuales ha dirigido 14, escrito siete y producido seis, según se puede apreciar en un video que fue trending topic —anglicismo obligado— en las redes sociales, la actriz Yalitza Aparicio le parece una “pinche india” indigna merecedora del premio de la Academia de Hollywood porque, según él, su actuación se concreta a decir: “sí siñora” y “no siñora”. El trato racista hacia la oaxaqueña de parte de Goyri levantó ámpula en nuestro país donde el racismo y el clasismo brotan a cada rato: naco, chairo, prieto, prole, asalariado de mierda. Una amiga dice que cuando va al tianguis se siente feliz porque los vendedores le dicen: güerita.

Al que está tecleando lo que usted lee la calificación de Sergio Goyri como “pinche india” para Yalitza le parece grave, mas no es lo peor que el video delata. Si el actor afirma que la actriz sólo dice “sí siñora” y “no siñora” seguramente no vio la película, ya que el personaje de Cleo es congruente al hablar y al pensar y sólo dice sí señora una vez en toda la historia. Y si Goyri no vio la película, con qué autoridad alega lo que afirma. La excusa de que lo dijo al calor de los tragos no aminora el insulto para la licenciada Aparicio ni la falta de respeto a la cinematografía, actividad ésta a la que él pertenece.

Si como deduzco el señor Goyri no ha visto la película de Cuarón, se la recomiendo ampliamente para que vea y, si su soberbia se lo permite que aprenda, lo que además de una impecable dirección de actores, excelente fotografía, bien elegidas locaciones ambientadas con arte y sin ningún anacronismo, con abundancia de detalles finos, es una historia cotidiana muy bien contada con un clímax conmovedor.

Queda la posibilidad de que don Sergio haya visto la película con cierto prejuicio y sólo se fijara en la aparente sumisión de la empleada doméstica hacia la familia. Si así fue, lo siento. ¿Cómo es posible que no percibiera que en cada escena, en cada imagen hay un mensaje, sea social, sea ecologista, sea político? Cuando Yalitza, ya embarazada, acompaña a la familia a la Hacienda donde celebran el Año Nuevo y una amiga la invita al lugar donde festeja la servidumbre, bajan por una escalera al pie de la cual una pareja de patos copula (¿los palmípedos copulan? Bueno, para que se me entienda una pata y un pato están echando pata).

Señor Goyri: Si después de ver Roma no le parece una gran película, es su opinión y se le respeta. Aunque si no le pareció real y bien contada la historia; no se sorprendió con la producción: la granizada; el fuego en el bosque; la verosimilitud de la avenida Insurgentes frente al Cine las Américas con el paso del tranvía; la propaganda de Luis Echeverría, la preparación y actuación de los Halcones. Si no se emocionó con la escena del mar, entonces, don Sergio, permítame, con todo respeto, devolverle el epíteto: es usted un pinche cineasta de tercera. Es cuanto.

Ocurrencia

Dice mi amigo Fernando Balmori que para ponerse de acuerdo sobre el nombre que llevará el partido que encabezarán Margarita Zavala y Felipe Calderón, la pareja discutió un rato. Al final se impuso Margarita y el partido se llamará “México Libre”. Felipe quería que se llamara “Cuba Libre”.

Pitonisa

Según la bruja Mona, en el próximo mes de marzo, entre el día diez (cuando cumple 100 días de gobierno AMLO) y el 18 (conmemoración de la Expropiación Petrolera), caerá en las redes de la justicia Carlos Romero Deschamps.

WhatsApp

“Algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche para montar en una bicicleta estática”. Bill Nye (estadounidense presentador de televisión).