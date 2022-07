El 23 de junio de este año, en una entrevista con Joaquín López Dóriga que vale la pena revisitar, la secretaria de energía Rocío Nahle dio la impresión de asumir un compromiso específico de transparencia sobre la refinería de Dos Bocas. En ese intercambio, López Dóriga le preguntó si los costos del proyecto seguían siendo los 8,000 millones de dólares que se habían anunciado. Nahle soltó algunos datos y luego le contestó con una promesa: “el primero de julio vamos a reportar al pueblo de México, tanto el presidente como yo, cuánto hemos gastado en esta inversión. Es dinero del erario, dinero de nuestros impuestos.”

¿Sigue costando los mismos 8,000 millones de dólares?” López Dóriga insistió. “8,915 fue el costo con la cogeneración. Y traemos las obras externas. Traemos las obras externas”, aclaró Nahle. “Y de eso vamos a hablar precisamente el primero de julio.”

Cuando llegó ese primero de julio, Nahle se fue por la tangente. Claro que dedicó varios minutos de su discurso a describir las “obras asociadas”. Mencionó un gasoducto de 24 pulgadas y 65 kilómetros de largo; un acueducto de 28 kilómetros de largo; una monoboya de despacho; un puente de 120 metros de largo; un libramiento de concreto hidráulico de 7.9 kilómetros de largo; una planta de tratamiento de agua (que fue donada al municipio). También abundó en los edificios administrativos: sabemos qué pinturas y cuántas réplicas de cabezas olmecas (17) se van a exponer permanentemente; sabemos que hay una sala de exhibición de productos petrolíferos; sabemos cuál edificio tiene comedor.

Pero no ofreció ni un dato para entender cuánto cuestan.

En su discurso, Nahle también mencionó que la construcción de Dos Bocas requirió de 74,214 toneladas de varilla para la cimentación profunda –10 veces lo que la Torre Eiffel. Sabemos cuánto concreto requirió la cimentación profunda –23 veces el del Estadio Azteca. Sabemos que Dos Bocas requiere un total de 91,459 equipos. Aquí hay desglose y detalle, referencia y hasta comparación creativa.

Pero, de nuevo, esa no era la pregunta. En contraste con lo que sugirió en su entrevista con López Dóriga, ni Nahle ni el presidente dieron nada parecido a ningún reporte del uso de recursos del erario. En menos de 30 segundos, de una ceremonia de más de hora y media, Nahle insistió que el costo total era de 8,915 millones de dólares. A esto le sumó 1,426 millones de dólares de pago de impuestos para describir el total de recursos transferidos a la filial de Pemex encargada de la obra. No parece coincidencia que sea exactamente el mismo monto que un cálculo de servilleta del IVA generado por 8,915 millones arrojaría. De los 11,000-12,000 millones de dólares que ya reconoció hasta el presidente no hubo ninguna mención.

Para contestarle a López Dóriga en los mismos términos, Dos Bocas no sigue costando los 8,000 millones de dólares prometidos. Ni los 8,915 que Nahle le acababa de decir –ahora nos enteramos de que a ese cálculo le había faltado justo el equivalente al IVA. Quizás ni siquiera sean los “11,000-12,000 millones de dólares que el presidente López Obrador reveló que el consejo de Pemex aprobó quién sabe cuándo y bajo qué supuestos presupuestales.

Pero el gobierno no quiere decirnos cuánto. Ni cómo lo ha calculado. Ni a quién se los ha pagado. Prefiere que sepamos cuántos kilos de varilla compramos para la cimentación con nuestros impuestos. ¡10 veces la Torre Eiffel!

@pzarater