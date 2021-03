Hoy inicia el Encuentro Nacional de Vivienda organizado por Canadevi que preside Gonzalo Méndez Dávalos y la presencia de Román Meyer titular de Sedatu.

También participará Arturo Herrera, titular de SHCP quien se referirá a los retos de la coyuntura, en tanto que Julio Santaella del Inegi detallará la escena de la vivienda con el último censo.

Más allá de la pandemia ese rubro se comportó mejor de lo esperado en 2020. Si bien sólo se colocaron 258,878 unidades, con una caída del 1.8%, la demanda no cesó. Claro que el crédito de la banca fue fundamental, así como la respuesta del Infonavit de Carlos Martínez.

Para 2021, si bien no habrá bonanza, se cree que el mercado seguirá al alza. Agustín Levy Chaparro, mandamás de la firma Levy Holding, estima que la situación económica de EU será nodal, así como el sentimiento de confianza, que pueden dar en estos tiempos “los ladrillos y la tierra”.

El desarrollador tapatío de 32 años, C.P. egresado de la Universidad de Guadalajara tuvo también un año complicado. Sus ventas proyectadas por 800 mdp, sólo fueron de 500 mdp.

Esta compañía con nueve años de historia no ha dejado de crecer. Tiene sustento en una base de 50 socios “serie A” y 280 “serie C” y cuenta con presencia en Guadalajara, donde inició, Riviera de Chapala, Riviera Nayarita y Tulum. Son desarrollos turísticos y tradicionales.

Hablamos de un stock de 15 proyectos que significan unos 8,500 mdp, que estima deberán desplazarse en cuatro años. De hecho ya hay planes para que el negocio se expanda a Puerto Vallarta, León, Puebla, Monterrey y Tijuana. Unas siete obras se detonarán este 2021.

Un factor adicional que remarca Levy es el hecho de que muchos jugadores de la industria de la industria se fueron, dada la crisis. Esto deben aprovecharlo quienes se quedaron, en especial en zonas donde la demanda es mayor a la oferta. No es el caso de la CDMX. Las políticas de Claudia Sheinbaum desalentaron la edificación.

Levy ha aprovechado el tiempo para institucionalizarse. Ahora mismo busca la certificación Prime que otorga Bancomext de Carlos Noriega. Su consejo ya cuenta con cuatro miembros patrimoniales y seis independientes y en breve se buscará aprovechar la BMV que dirige José-Oriol Bosch para colocar deuda y quizá más adelante capital.

Así que la vivienda no se arredra.

Latente baja a la calificación país y Pemex

Los datos de finanzas públicas de enero que dio a conocer Hacienda de Arturo Herrera no fueron halagüeños. Los ingresos cayeron 12%, los petroleros 16% y los no petroleros 11.5%. Las pérdidas de Pemex de Octavio Romero por 25,400 mdd en 2020 tampoco ayudan. En ese sentido los expertos aún no descartan una eventual baja a la calificación de la petrolera tanto por Moody’s de Carlos Díaz de la Garza como por S&P de María Pérez Cavallazzi. Obvio también está en riesgo la nota soberana, máxime los ajustes a la ley eléctrica con impacto en la CFE de Manuel Bartlett. Peligro latente.

Oxxo lanza en Mérida Go Nutre y por más

En el contexto de la obesidad que se vive, resulta que Oxxo acaba de iniciar en Mérida una prueba piloto para introducir un batido de proteínas a bajo costo. La iniciativa que avalaron Daniel Alberto Rodríguez timón de Femsa Comercial y Jaime Longoria director comercial de Oxxo está ya en 15 unidades, y la idea es ampliarla a todo el país. El producto es Go Nutre, marca de la firma del mismo nombre que encabeza Juan Pablo González Díaz-Barreiro. Aire fresco ante la avalancha de alimentos chatarra.

El Fogoncito Leibnitz y cierra cinco puntos

Ligado al concepto de franquicias y a la pesadilla que enfrentan los restaurantes, resulta que la popular taquería El Fogoncito de Carlos Roberts también se vio forzada a cerrar cinco puntos de venta. Entre ellos apunte la suspensión de su unidad de Leibnitz en la CDMX, justo donde inició.

