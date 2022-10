Tribalismo, la némesis de Morena

Conocidas divisiones históricas de la izquierda y el veneno del tribalismo en la olla de tamales que resultó después de la fundación de Morena, fuerzas centrífugas que han sido contenidas por la personalidad y carisma del Presidente López Obrador.

Con su habitual confianza en sí mismo, el Presidente intencionalmente tensiona las relaciones entre los grupos del Partido Oficial para desbrozarse el camino y en orden, como en el régimen hegemónico del siglo pasado, decidir la candidatura presidencial.

Antes de un año sabremos si, pese a insuficiencias y limitaciones al destape todo está bajo control o sí por el tribalismo hace implosión el Partido Oficial y llena de incertidumbre el cierre del sexenio.

¿Decidirá Palacio hasta candidatos de oposición?

Los dirigentes de la oposición harían bien en dejar las divagaciones del debe ser de la política y aceptar que las teorías y consejos más brillantes revientan en la despiadada disputa de la real politik y decidir como enfrentarán los marrazos oficiales.

Ya no es tiempo de actitudes de venado lampareado por los forcejeos y la dura campaña para dinamitar la credibilidad de la oposición y decidan qué hacer cuando Palacio los cuca proponiendo candidatos para la oposición.

Quizá si los partidos de oposición organizan foros o encuentros con el mayor número de aspirantes posibles y provocan y cucan a Palacio, en lugar de pelear entre ellos, consigan al menos dejar el rol de víctimas propiciatorias.

Prisión oficiosa, excusa para ineptitudes

Un hecho es que este régimen decidió multiplicar el número de delitos por los cuales los jueces tienen que aplicar la prisión preventiva oficiosa a tantas personas, porque la incapacidad del Ministerio Pública para investigar y reunir evidencia.

Eso facilita a las fiscalías hasta obtener sentencias mediante el chantaje a los detenidos, a sus familias o amigos a quienes se ofrece el “criterio de oportunidad” con que se suple la indolencia e incapacidad de policías y fiscalías.

Esa y no otra es la terquedad del Ejecutivo Federal para mantener la prisión preventiva oficiosa, prueba que a muchos no pueden o no quieren cambiar sus viejos hábitos del antiguo sistema de justicia penal.

NOTAS EN REMOLINO

Hará bien el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch en tomar con un grano de sal los elogios recibidos después de su exitosa comparecencia ante el Congreso de CDMX... Al parecer la filtración sin testar del expediente del caso Ayotzinapa es la causa de que el caso armado por la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas se haya enredado, aunque en realidad nadie se ha ocupado de averiguar quién filtró. ¿No sería un boomerang?... Como loros a toallazos traen los organizadores sindicales de la AFL-CIO a la STPS. Ahora hasta la representante comercial de Estados Unidos Katherine Tai elogió que la vidriera gala Saint-Goblain de Cuautla tenga “libertad sindical” en el marco del T-MEC. Gota a gota... No dijo el subsecretario Ricardo Mejía si, como dicen en Jalisco, el asesinado funcionario vallartense Salvador Llamas comía con el sicario que le disparó... Sabia frase del escritor japonés Haruki Murakami: “El tabique que separa la sana autoconfianza de la insana arrogancia es realmente fino” ...