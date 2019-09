La plataforma de streaming Acorn TV llega a Izzi como una innovadora opción, ofreciendo contenidos de alta calidad, aclamados por la crítica mundial

La semana anterior hablábamos sobre una de las nuevas propuestas de Televisa, que involucraba a Blim, su plataforma SVOD. Esta semana, Izzi esta concretando una nueva alianza con Acorn TV. Es el segundo programador que suman a la lista de contenidos de Izzi TV en menos de un mes. Ya desde el año pasado, Izzi está integrando cada vez más y más contenido de la mejor calidad. Ejemplos de esto son su canal deportivo Afizzionados (que tiene en exclusiva partidos de los Tigres de la UANL en la Liga MX), el canal Real Madrid TV, otros canales como DogTV, más HBO y los canales AAA por excelencia por suscripción.

Esta alianza con Acorn TV es importante porque muestra el compromiso de Izzi por ofrecer la mayor diversidad de contenidos, convirtiéndose así en un “integrador” de contenidos muy importante en México.

La estrategia va en línea con lo que han determinado los CEOs del grupo sobre fortalecer tanto las áreas de contenidos como los negocios de telecomunicaciones, que, como es bien sabido, son los que reportan las mayores ganancias en los últimos reportes financieros, incrementando con ello competitividad de servicio y oferta. Esta misma estrategia llevó a la empresa en meses anteriores a desincorporar negocios no estratégicos, y dicha decisión ha sido bien vista por inversionistas y analistas, quienes ven congruencia en la estrategia corporativa.

hoy en día, Grupo Televisa tiene alianzas estratégicas para coproducir contenidos, con las ventanas de contenidos más importantes del mundo, como Netflix, Amazon, Sony, Endemol y otros. E Izzi telecom ha ido creciendo su red por todo el país, y continúa con ofertas disruptivas en sus paquetes de doble y triple play para residencial y negocios. Sobre todo con el lanzamiento, hace poco, de los planes Izzi Unlimited.

Es así que la marca Izzi en realidad ofrece uno de los mejores servicios en TV de paga en el país, teniendo ahora la mayor integración de contenidos a disposición de los suscriptores.

La alianza con Netflix que permite tener suscripción a la plataforma en la misma factura de los paquetes Izzi Unlimited, sin estar metiendo usuarios diferentes y pagando por separado, hasta programadores como Acorn TV y Starz Play (que la lanzamos la semana pasada) que son por suscripción y complementan con cientos de series y películas de los mejores productores mundiales: Lionsgate, BBC, Channel 4, ITV, RTE y otros.

Amplio catálogo en Izzi

Como beneficio adicional, los usuarios de Izzi no sólo podrán disfrutar de estos programas en su televisión, sino que tendrán a su disposición todo lo que ofrece Acorn TV en la app Izzi go, para que disfruten del amplio catálogo en donde quiera que se encuentren, a través de un dispositivo móvil, incluyendo dos series de la autoría de una de las más grandes autoras de los últimos tiempos, Agatha Christie, Partners in Crime y And Then, There Were None, además de contenidos estelares como los dramas policiacos Manhunt, 19-2, Line of Duty y The Secret Agent, entre otros.

Acerca de RLJ Entertainment y Acorn TV

Es una subsidiaria de AMC Networks, RLJ Entertainment Inc es un canal digital premium y Acorn TV es su servicio over the top más popular. Acorn TV es el servicio de streaming más popular en EU especializado en televisión británica e internacional. Agrega nuevas series y/o temporadas cada mes con producciones de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá y otros países europeos. Todo su contenido es sin comerciales. RLJ Entertainment es la primera compañía de EU en tener una participación mayoritaria en la explotación del patrimonio literario de Agatha Christie y Acorn TV es el primer servicio de streaming de nicho que recibe una nominación al Emmy. Acorn TV ofrece series imperdibles y muy entretenidas. Para más información, visite acorn.tv.

