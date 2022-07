Uno se pregunta si de un diferendo legal y comercial, como el de los reclamos empresariales estadounidenses, por la política energética de México hará el presidente López Obrador el leit motiv de la campaña electoral que ya está en marcha.

Es un riesgo calculado, suponemos, desafiar al principal socio comercial y financiero de México, una riesgosa apuesta porque hoy nadie puede asegurar que en algún momento no haya represalias.

Churchill ofreció sangre, sudor y lágrimas porque estaba en juego la sobrevivencia de la Nación inglesa. En el caso de México es demasiado pedir, pues no está en juego la sobrevivencia de la Patria, sólo está en juego la imagen y prestigio de un gobierno.

Fuerte, pero Morena sigue pizcando

Cada vez son más visibles las tendencias centrífugas de los grupos, con que se integró Morena, un movimiento que agrupó bajo su siglas a grupos de todos colores y sabores, solo cohesionados por el liderazgo personal de su fundador.

Han sido incapaces de consolidar las estructuras locales que le otorguen presencia propia en una República tan heterogénea como la mexicana. Es la razón por la que, como dicen los puros, en lo oscurito, andan de pizca de priistas y panistas.

Con habilidad atraen a profesionales de la política con vínculos con intereses locales que comparten un rasgo: privilegian las ambiciones de poder sobre cualquier ideología y gustosos se sumergen en las purificadoras aguas del Jordán de Morena, donde todo pecado se perdona.

¿Quién contiene la tala ilegal en Tláhuac?

Desde hace semanas se reveló que el crimen organizado ya es factor determinante en el mercado de madera de la Zona Metropolitana del Valle de México, gracias a la incontenible tala ilegal en los bosques circundantes.

Ayer la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum denunció la tala ilegal de muchas hectáreas de bosque en la alcaldía Tláhuac, pero no se anunciaron medidas concretas para contenerla.

Algunos dicen que bastaría colocar retenes para impedir que salgan de Tláhuac los camiones cargados con madera ilegal, que no son tantas las rutas por bloquear. Algún día nos dirán por qué la inacción.

Notas en remolino

Paso a paso, sin grandes manifestaciones, la religiosas Jornadas por la Paz empiezan a reflejar el descontento presente en el México Real... Afirman que la percepción de inseguridad registrada por el Inegi no refleja la realidad. Quizá tengan razón, pero en la vida como en la política, percepción es realidad... Quizá hoy explique el titular de Salud Jorge Alcocer la razón por la que se sigue posponiendo la ampliación en el Instituto Nacional de Pediatría... Gran alboroto en las corcholatas que, Dios nos libre, no andan en campaña, sólo pregonando la verdad de la doctrina de Morena, el partido oficial... La carestía es una variable contra la cual no hay narrativa que valga, como lo han comprobado los gobernantes de todos los países. Una variable que, si no cambia algo, puede irrumpir inesperadamente en la elección presidencial del 24... Bien definió Paul Valery la regla de la política: “en política toda narrrativa se centra en pintar a los adversarios como un tonto o como un canalla” ...