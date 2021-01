Como en las películas de ciencia ficción, en el año 2021 será requisito presentar un certificado de salud para el transitar de una país a otro.

La buena noticia es que México ya está vacunando al personal médico contra la Covid-19, en mucho gracias a las gestiones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Que en el inicio de la campaña de vacunación hubo abusos de médicos y autoridades gandallas, normal; que hubo un caos en los cuarteles, normal; y que hubo protestas del personal médico, normal. Lo que no sería normal para el secretario de la Defensa, General Luis Crescencio Sandoval González, y para el Dr. Hugo López-Gatell, sería no aprender y ajustar la estrategia.

Para algunos nos resulta una incógnita, el porqué no están entregando o, que entregan como comprobante oficial a los vacunados.

En un futuro no muy distante, para realizar viajes internacionales, pedirán que los pasajeros estén vacunados. Cabe la duda ¿cuál será el documento idóneo que entregará el gobierno mexicano?, so pena que a los turistas mexicanos los dejen en cuarentena durante su viaje, mientras comprueban que no están contagiados o, en su caso no se les permita el ingreso.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer y el canciller Ebrard, deben emitir un documento idóneo para acreditar que un ciudadano mexicano cumple con los requisitos para ser un “viajero sano”.

Algunas aerolíneas internacionales piden que el pasajero se aplique una prueba PCR para abordar, cuando es un viaje de una sola vez no hay tanto problema, pero que va a pasar en las zonas fronterizas de México y Estados Unidos, donde hay millones de cruces diarios. Los gobiernos de ambos países deberán establecer un documento que acredite el cruce fronterizo de manera segura.

En Rusia, el comprobante de vacunación se envía de manera electrónica. Del otro lado de la moneda, las autoridades de España anunciaron que no habrá un lista de personas que no han sido vacunadas a efecto de evitar actos de discriminación en contra de las personas que decidan no vacunarse.

Querido lector, la vuelta a la normalidad requiere una ruta clara y bien informada, es menester que el gobierno federal indique el número y la fecha de aplicación de las vacunas en los estados y que los gobiernos estatales, complementen la estrategia.

En tanto, hay que cuidarnos en este último trecho del maldito covid. Ya casi la libramos.

Twitter: @ErosalesA