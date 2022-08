¿Por qué cambiar el neoliberalismo en México?

Durante cerca de cuatro años se ha expresado en el debate de opinión pública el impulso de cambio para dejar atrás lo que se conoce como neoliberalismo. En especial, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el principal promotor de este esfuerzo. ¿En qué consiste el neoliberalismo y cómo fue aplicado en nuestro país? Aquí algunos apuntes:

1.- Disciplina fiscal. Al final del periodo, la deuda oscilaba en 46% del PIB entonces, unos 10 billones de pesos. En este tiempo no fue posible implementar un esquema fiscal que verdaderamente impulsara el desarrollo, el crecimiento económico y apuntalara las finanzas públicas. Lo realizado fueron ajustes parciales que no atendieron de manera integral y simultánea ingresos, gastos y deuda. Hoy 60% de la PEA está en la informalidad y cada día los recursos públicos están más ajustados mientras asistimos a una interminable aparición de programas sociales cada vez más costosos e ineficientes.

2.- Disciplina monetaria. Se logró la autonomía de Banxico, el gobierno ya no cuenta con la fábrica de dinero, el banco central es auditado, conocemos la base monetaria y el monto de las reservas internacionales en línea. La comisión de cambios, sin embargo, permanece en el control del gobierno en turno, la fábrica de monedas sigue en la SHCP y, el banco mantiene autonomía relativa con la Fed de EU.

3.- Desregular la Actividad Económica. Hoy los trámites, permisos, autorizaciones y licitaciones están igual o peor que antes del periodo neoliberal haciendo que en México, poner un negocio sea un verdadero viacrucis en dónde existe tal cantidad de tramitología que, lo único que ha crecido exponencialmente es la corrupción. En nuestro país antes de que una empresa nazca para generar empleo e impuestos es aniquilada no por la competencia, sino por el propio gobierno.

4.- Privatización de Empresas Públicas. Al inicio del neoliberalismo en 1982, existían 444 empresas públicas. Entre las empresas estatales figuraban, fábricas de bicicletas, cabarés, teatros, café, azúcar, petróleo, gasolina, luz, líneas aéreas, bancos, etc. Actualmente son 32, no obstante, no existe un sólo caso de privatización exitoso. Para justificar una privatización tiene que haber de manera integral beneficios tanto para la ciudadanía como para el gobierno y el particular. En todos los casos de privatizaciones dentro del neoliberalismo no se cumplió con esta premisa, por el contrario, surgieron monopolios y oligopolios en sectores tan relevantes como las telecomunicaciones, bancos e industria energética. Al cabo de los años seguimos con dos televisoras dominantes, una empresa de celular relevante y cuatro bancos que poseen 80% del mercado.

Si bien en aquellos años se avanzó notablemente en combate a la pobreza y en la democracia representativa, así como en el comercio exterior; la educación siguió estancada, la riqueza se concentró de manera obscena en unas cuantas familias, no hubo mayor avance en ciencia y tecnología y, el estado incumplió en su adecuada función regulatoria de la economía.