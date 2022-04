Por recomendación de Estados Unidos, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expulsó ayer a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos (CDH). ¿La razón? Los injustificables actos de barbarie que las tropas rusas han cometido en Ucrania durante los 44 días que han transcurrido desde que invadieron ese país.

La CDH está integrada por 47 países y Rusia se integró en enero de 2021. La Asamblea General puede suspender a un país como miembro si comete violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

De los 193 países miembros de la ONU, 93 votaron a favor de la expulsión, 24 en contra y 58 se abstuvieron, México entre estos.

Se requerían dos terceras partes de los votos para expulsar a Rusia no tabulándose las abstenciones. Por lo anterior, 93 de los 117 votos emitidos, o el 79.5% del total, decidieron la salida de Rusia.

Casi todos los países que votaron a favor de la expulsión son democracias funcionales en donde se respetan los derechos humanos. Y anoto casi todos, porque también votaron en este sentido países que ni son democráticos ni respetan los derechos humanos como son Myanmar o Turquía.

Se abstuvieron o votaron en contra de la expulsión muchos países en donde la democracia escasea y la falta de respeto a los derechos humanos abunda.

¿Por qué se abstuvieron? Las razones varían para cada país.

Para explicar la de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer esto: “Hoy se va a votar en la ONU, porque están proponiendo en el Consejo de Seguridad… la expulsión de Rusia. Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra tampoco, nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención, que también es una postura? Porque, imagínense, ¿cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania, si no tenemos una intermediación?... Si no va a poder la ONU hablar con Rusia… ¿quién va a hablar con el gobierno ruso?”.

El problema de la explicación de AMLO es que aparentemente, por las palabras que usó, creía que Rusia sería expulsada del Consejo de Seguridad y no del Consejo de Derechos Humanos. Es probable que no le hayan informado al respecto o que, estando informado, se confundiera u olvidara de qué se trataba la votación de ayer.

Quien mejor explicó la razón de la abstención fue el embajador de nuestro país ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien dijo que “México ha sido claro y contundente al condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania por ser violatoria del Derecho Internacional… La permanencia o no de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, no constituye un factor que la exima o le imponga obligaciones bajo el derecho internacional. El punto central es llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea ante el cual todos los Estados miembros debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios”.

De la Fuente fue más claro que su jefe, quien está más ocupado en antagonizar cada día más a México contra Estados Unidos y Canadá, países que podrían aplicar sanciones contra el nuestro en caso de que el gobierno de la 4T viole tratados y convenios acordados con ellos.

