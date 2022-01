En las últimas semanas, dado el desmesurado contagio de Covid-19 y la enorme demanda de la gente por confirmar si se contagió o no, se ha detonado en México un fenómeno grave que debería alarmar a las autoridades sanitarias: infinidad de laboratorios pirata instalados en casas, garajes o en carpas en la calle para ofrecer no sólo pruebas rápidas de antígenos sino inclusive la prueba molecular PCR.

Es un mercado negro que se ha expandido en forma acelerada y ante el cual el regulador sanitario tendría que estar vigilante para evitar precisamente el descontrol generado en el rubro de diagnóstico. Es algo serio pues no sólo pone en desbalance los números de contagios, sino que deriva en personas infectadas que estarían recibiendo falsos negativos y andan circulando y contagiando como si nada.

El mercado de laboratorios de diagnóstico es uno de los sectores que le corresponde vigilar a Cofepris, y sí lo hace, pero sólo se concentra en los establecimientos formalmente autorizados a quienes les inspecciona y verifica con lupa todos sus procesos para evitar riesgos sanitarios, y aplicarles multas ante cualquier mínima irregularidad.

Sin embargo hoy el mayor riesgo está con las personas físicas, distribuidores o empresas de otros ramos que se están haciendo pasar por laboratorios sin cumplir protocolos de bioseguridad ni nada. Ofrecen precios más accesibles pero quien los paga no tiene idea de si el personal que toma la muestra está capacitado, de cómo la van a embalar, a envasar o a transportar. Es un verdadero fraude o más bien un robo en despoblado para los mexicanos que en este caso no hay quien los esté protegiendo o advirtiendo que eviten caer con esos prestadores que pueden ser timadores.

Otro aspecto delicado de dicha oferta alterna de pruebas es que muy probablemente están alterando los datos de contagios y generando mayor descontrol de la pandemia. Al comité científico del Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (Comed), que dirige Guillermo Máynez, le han reportado resultados de pruebas absurdas, como el caso de una prueba rápida de antígenos que detectó el virus, la concentración de la carga viral e incluso el tipo de variante, que en ese caso resultó que fue Ómicron; pero en la hoja de resultado no indica ni dirección ni dato de contacto del laboratorio emisor. Todo por 1,500 pesos, cuando en la realidad el estudio para detectar variante no es de antígenos -ni siquiera tiene utilidad médica-, es algo mucho más complejo y cuesta no menos de 8,000 pesos.

Otro ejemplo es el certificado negativo de un supuesto laboratorio llamado “Pruebas PCR” que se anuncia en Facebook y que en su hoja de resultados usa los logos del Indre y de Cofepris. Otro es el que ofrece algo sin sentido: la prueba de “PCR por antígeno”; u otra donde al paciente le tomaron muestra nasofaríngea para el antígeno y de sangre para los anticuerpos. Y así por el estilo las aberraciones que ofrecen esos supuestos laboratorios que se extienden sin control por varias entidades.

Comed ha intentado infructuosamente reunirse con las autoridades de Cofepris para reportarle estas y otras preocupaciones en el sector. El problema es la desconfianza de la actual administración hacia el sector privado que en este caso al regulador le impide aprovechar datos que pueden servirle para hacer su labor de vigilancia sanitaria.

También es cierto que los laboratorios de diagnóstico están rebasados ante el inaudito aumento de demanda en las últimas semanas, que en algunos lugares se ha quintuplicado, y el problema es que ya empezaron a escasear insumos para las pruebas.

Simplemente, Comed reporta que entre 1 y 14 de enero sus socios miembros realizaron 120,000 pruebas de antígeno, cuando en todo diciembre habían realizado 15,000, que fue el promedio aproximado en meses anteriores. De pruebas PCR el número se elevó de 9,000 en diciembre a 70,000 en la primera quincena de enero. Pero la solución no es dejar que esa sobredemanda sea cubierta por un mercado negro de prestadores irregulares o ilegales. Las cifras de Comed son representativas a nivel nacional pues reúne a 81 laboratorios que integran unas 1,000 sucursales con presencia en las 32 entidades de la República.