Me gustó para encabezar la columna de hoy la frase atribuida al filósofo y crítico social escocés, Thomas Carlyle (1795-1881).Viene al caso debido a lo dicho por el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, en una conferencia en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, Estado de México; el doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid; maestro de Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánica por la Universidad Autónoma Metropolitana, declaró que leer por placer es un acto de consumo capitalista.

La expresión de Arriaga causó gran alboroto entre escritores y algunos lectores como el que pergeña lo que usted lee al que la lectura le ha brindado gratos momentos y sabios consejos. Sin embargo, al cotejar el currículum del funcionario pensé para mí: no es posible que alguien con tal trayectoria académica diga tamaña tontería. Y si la dijo deben de haberla descontextualizado. Después de investigar a través del internet pude comprobar que, en efecto, sí la dijo pero dentro de un contexto de extrema izquierda que no lo exime del acto de lesa cultura libresca.

Resumo lo dicho en San Felipe del Progreso: “No se trata de leer por leer, sino asumiendo que el acto de lectura es un compromiso (...) que fomenta las relaciones sociales. No se trata de un acto individualista de goce, sino de un análisis profundo sobre las semejanzas y diferencias con los demás”. Aseguró que “leer por placer es un acto de consumo capitalista”. Manifestó que el mercado busca generar en las personas que leen por placer “ideas de consumo” convirtiéndolas en “personas automatizadas que no cuestionan su entorno (que sea menos)”. Durante su charla salió a relucir la Estrategia Nacional de Lectura que busca formar “mexicanos pensantes, inteligentes que cuestionen su realidad y ayuden a emancipar a sus pueblos”.

Acostumbro cuestionar la realidad, por eso me dediqué a investigar si existe la Estrategia Nacional de Lectura. Como no hay mail que por internet no venga, navegando en las redes me topé con la grabación del día —26 de junio del 2019— de un acto realizado en Palacio Nacional, presidido por el licenciado Manuel López Obrador, teniendo como invitados a secretarios de Estado, gobernadores, rectores, empresarios y representantes del poder Legislativo, de la industria editorial, de los medios de comunicación y de la sociedad civil; donde la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, explicó las acciones de la Estrategia Nacional de Lectura.

Con dedicatoria a don Marx Arriaga, he aquí algo de lo que dijo la doctora Gutiérrez Müller: “Esta estrategia de lectura es una acción concreta, ante la problemática que se vive por la falta de dedicación a tan importante tarea (la lectura) que enriquece el espíritu; ensancha el conocimiento; nos libera; nos regala emociones; nos da tristeza y nos consuela. Los libros son amigos nuestros. No son objetos. Son compañeros en la soledad, en las alegrías, en las penas”.

“La lectura —prosiguió— ha sido vista como una obligación, incluso como una obligación punitiva para los niños y los jóvenes. Nosotros queremos que ahora, el acto de leer se convierta en un placer; en un proceso de formación; en un proceso de ensanchamiento de nuestra conciencia”. ¿Qué le pareció lo dicho por la doctora Gutiérrez Müller, distinguido profesor Arriaga? ¿Es una capitalista que lee por placer?

Cultura

A propósito de lo hoy escrito, de la pandemia que nos azota y del confinamiento que vivimos, he descubierto que puedo vivir bien sin restaurantes, aviones, tiendas y auto. Y he confirmado que no puedo vivir sin música, libros y películas. La diferencia entre volverse loco o mantener la cordura la otorga el arte. Por eso la cultura es un derecho humano y un artículo de primera necesidad.