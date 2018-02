La gran revolución tecnológica que desde hace años viene transformando a varios sectores industriales como el de telecomunicaciones, automovilístico, financiero, turístico, etcétera, está empezando a impactar con fuerza al sector de la salud en todo el mundo.

Evidentemente ningún sistema de salud quedará al margen de esta sacudida tecnológica. Para México es el momento de vislumbrar la mejor manera de abordarla para aprovecharla y dar ese salto cuántico en vez de salir afectados, golpeados o hasta más rezagados sino hacemos cambios oportunos.

Ello quedó muy claro en el Foro de Salud Digital #DigitalHealthForumMéxico (DHFM) celebrado la semana pasada en la ciudad de México donde expertos en el tema, empresarios, autoridades y emprendedores que ya están protagonizando ese cambio, expusieron un panorama de la salud digital que a primera vista parece futurista pero que en realidad ya es muy realista y más actual de lo que creemos.

Un aspecto que quedó muy explícito es la vital relevancia de las 4 Ps como eje transversal obligado de incluir en toda política de salud, que no deben perderse de vista enmedio de todos los elementos a ser agregados como es la propia sorprendente tecnología.

Así como la base de la mercadotecnia se explica bajo la teoría de las 4 Ps de Philip Kotler (Producto, Precio, Promoción y Plaza de distribución), en el ámbito de la medicina se viene extendiendo igualmente el concepto de sus propias 4 Ps con mucha profundidad.

Estas 4 Ps de la salud se explican en orden consecutivo pues cada una conduce a la siguiente. Además, facilitan el entendimiento de los puntos torales en la medicina hoy en día. Héctor Valle, de Innovasalud, uno de los organizadores de DHFM y de los principales impulsores de la salud digital en México, las deshilvanó con claridad en el DHFM.

Primero, la atención de la salud tiene que ser Predictiva, lo cual es previo incluso a lo preventivo. Ser predictivo en medicina es hoy cada vez más factible gracias al avance de la genética y la inteligencia artificial, áreas que seguramente nos irán explicando la ruta.

Luego, debe ser Preventiva, concepto que lo tenemos cada vez más entendido. Que no todos lleven a la práctica la prevención es otra cosa, pero quién no sabe hoy que si no cuida sus hábitos y estilo de vida, puede terminar padeciendo una enfermedad crónico degenerativa como obesidad, diabetes o cardiovascular. La medicina tiene que dejar de ser curativa para pasar a ser preventiva, y con ese rumbo hay cada vez más opciones de medición y monitoreo facilitadoras.

La tercer P es la medicina Personalizada. Se puede resumir en aquello de que no hay enfermedades sino enfermos, cada uno con su particular realidad psicológica, social y cultural. Con la genómica que permite una manipulación genética, la fármaco-genética que saca terapias blanco muy específicas para cada paciente y en general la medicina molecular con marcadores previos al tratamiento, se están dando pasos gigantescos en esta dirección.

Por último, pero no menos importante, está la P de medicina Participativa. Se refiere a que cada quien somos dueños de nuestra salud y nos corresponde cuidarnos y ser autorresponsables de nuestro bienestar. Al paciente le toca pasar de una posición pasiva que sólo recibe, a ser participativo y colaborativo con su médico, con su clínica y con las mismas políticas de salud que para bien o para mal le terminan afectando.

En este renglón se tendría que considerar la participación de todos los sectores incluido el sector público que define las políticas y muchos programas, pero también el sector privado al que le toca complementar el capital para llevar adelante muchas iniciativas que requieren grandes inversiones.

