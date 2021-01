En una era de creciente inestabilidad social y política en Estados Unidos, la conectividad habilitada por Internet está amplificando poderosamente un discurso nacional cada vez más polarizado. La vulnerabilidad resultante se enfocó dolorosamente el 6 de enero.

NEW HAVEN - Se ha dicho mucho, y con razón, sobre la violenta insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Los políticos están lidiando con cuestiones de responsabilidad legal y moral. Pero los horribles acontecimientos también tocan una contradicción crítica de las sociedades modernas: el papel de Internet como instrumento de destrucción de la democracia.

No se suponía que fuera así. La arquitectura abierta de Internet ha sido alabada durante mucho tiempo por los futuristas ciber-libertarios como una nueva y poderosa fuerza democratizadora. La información es gratuita y está disponible instantáneamente, y ahora cualquiera puede votar con un simple clic.

La rápida expansión de la plaza pública se ofrece como muestra A. La penetración de Internet pasó del 1% al 87% de la población de Estados Unidos de 1990 a 2018, superando con creces el aumento en el mundo en su conjunto de cero a 51% durante el mismo período.

Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, encabezó la iniciativa en la adopción de nuevas tecnologías de empoderamiento. El problema, por supuesto, radica en la gobernanza de Internet, es decir, la ausencia de reglas. Incluso mientras ensalzamos las virtudes del mundo digital, por no hablar de la aceleración de la digitalización durante la pandemia de Covid-19, el lado oscuro se ha vuelto imposible de ignorar.

El modelo occidental de conectividad abierta ha dado lugar a plataformas para el comercio de drogas ilícitas, pornografía y pedofilia. También ha alimentado el extremismo político, la polarización social y ahora ha intentado insurreccionarse. Las virtudes del ciber-libertarismo se han vuelto inseparables de sus vicios. El modelo chino ofrece un marcado contraste. Su enfoque intensivo en censura para la gobernanza de Internet es un anatema para las sociedades libres.

El estado (o el Partido Comunista) no sólo restringe el discurso público sino que favorece la vigilancia sobre la privacidad. Para China, la gobernanza tiene que ver con la estabilidad social, económica y, en última instancia, política. Como autoproclamado bastión de la democracia, Estados Unidos obviamente no lo ve de esa manera.

La censura de cualquier tipo es vista con un desprecio abyecto. Sin embargo, el desprecio es una buena manera, por decirlo suavemente, de describir la reacción de la mayoría de los estadounidenses al asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos. La movilización social y política a través de Internet, que se hizo evidente primero en el Movimiento Verde de Irán en 2009 y luego en la Primavera Árabe de 2011, ha golpeado ahora el corazón de Estados Unidos.

Obviamente, hay una diferencia importante: los ciudadanos que protestaban en el autoritario Irán y los países árabes miraban desde afuera, anhelaban la democracia. En Estados Unidos, el ataque a la ciudadela de la democracia vino desde adentro, provocado por el propio presidente. Esto plantea importantes interrogantes sobre los propios imperativos de estabilidad de Estados Unidos y las fallas de la gobernanza de Internet para revelarlos.

Las plataformas digitales estadounidenses, desde Twitter y Facebook hasta Apple y Google, han tomado el asunto en sus propias manos. Rompiendo una línea que alguna vez fue sacrosanta, se han cerrado al insurrecto en jefe, Donald Trump. Sin embargo, esta reacción única difícilmente puede sustituir a la gobernanza. Es comprensible que existan grandes recelos acerca de confiar a los líderes corporativos la tarea fundamental de proteger la democracia.

Pero esa no es la única línea que se ha cruzado en Estados Unidos. Como muestra Shoshanna Zuboff en The Age of Surveillance Capitalism, los modelos comerciales de Google, Amazon y Facebook se basan en el uso de tecnología digital para recopilar y monetizar datos personales. Esto desdibuja la distinción entre el ciber-libertarismo y la vigilancia al estilo chino, y destaca la esencia del problema de la privacidad: la propiedad de los datos personales.

La crisis del Covid-19 ofrece otra perspectiva sobre la vigilancia y la privacidad. Aquí, también, China y Estados Unidos sostienen el debate. La respuesta de China al primer signo de brotes, incluido el actual en la provincia de Hebei, enfatiza bloqueos agresivos, pruebas y enmascaramiento obligatorios y rastreo de contactos basado en aplicaciones de códigos QR. En los Estados Unidos todos estos son temas de debate político contencioso, que muchos consideran transgresiones inaceptables en una sociedad libre y abierta.

En un nivel, los resultados de China hablan por sí mismos. Sólo ha habido brotes menores después del aumento inicial en Wuhan. Desafortunadamente, la segunda ola de Estados Unidos, mucho peor que la carnicería inicial en la primavera de 2020, también habla por sí misma.

Sin embargo, como indica una encuesta reciente de Pew Research, entre el 40 y el 50% del público estadounidense todavía se resiste a la disciplina de las prácticas basadas en la ciencia, como el rastreo de contactos móviles y el compromiso con los funcionarios de salud pública. Combine eso con una oposición significativa a las vacunas y hay razones para creer que los principios básicos de la libertad democrática se están tergiversando en una excusa para ignorar los peligros del Covid-19.

Queremos admitirlo o no, las aspiraciones y los valores de la llamada interpretación originalista de la democracia estadounidense están siendo desafiados como nunca antes. La insurrección del 6 de enero y la pandemia comparten una implicación crítica: la posible ruptura del orden en una sociedad libre. No es que China tenga razón. Es que puede que nos equivoquemos. Desafortunadamente, la hiperpolarización actual hace que sea extremadamente difícil encontrar un término medio.

Barack Obama advirtió en su discurso final como presidente que "nuestra democracia se ve amenazada cuando la damos por sentado". Sin embargo, ¿no es eso exactamente lo que Estados Unidos ha estado haciendo? En una década marcada por la crisis financiera global, la crisis del Covid-19, una crisis de justicia racial, una crisis de desigualdad y ahora una crisis política, sólo hemos hablado de labios para afuera de los elevados ideales democráticos.

Lamentablemente, esta complacencia se ha producido en un momento de creciente fragilidad del experimento estadounidense. La conectividad habilitada por Internet está amplificando peligrosamente un discurso nacional cada vez más polarizado en una era de creciente inestabilidad social y política. La vulnerabilidad resultante se enfocó dolorosamente el 6 de enero. La administración de la democracia está en grave peligro.

El autor

Stephen S. Roach, integrante miembro de la facultad de la Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley Asia, es autor de Unbalanced: The Codependency of America and China.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org