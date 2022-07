MARE LIBERUM

A nivel mundial se discute como se ha visto el aumento en los índices de inflación en distintos países. México no es la excepción, con un inesperado incremento de los precios de la canasta básica y otros productos y que ya rondan el acumulado de un ocho por ciento anualizado y hay quienes pronostican que se podría terminar el año en un aumento general cercano hasta el diez por ciento.

Muchas explicaciones se han ofrecido para poder entender este fenómeno, principalmente, se dice, por una inusitada demanda en la compra de diversos artículos, como resultado del ahorro que para muchas personas significo el aislamiento durante la pandemia , hasta incluir como explicación el control de la delincuencia organizada en el suministro de algunos alimentos como el limón, los aguacates, el pollo, llegando inclusive hasta la toma de mercados completos en algunas poblaciones.

Pero poco se ha estudiado el fenómeno de la llamada “crisis de contenedores” que se inició con la pandemia y ha resultado en la escasez para conseguir estas cajas necesarias para el transporte marítimo de mercancías entre los distintos países. No olvidar que mas del 80% del comercio mundial se realiza por vía marítima. Varias son las causas que generaron esta crisis de contenedores, señalemos el cierre de diversos puertos por razón de medidas de higiene y prevención. La agencia de Logistics World apuntó que hubo momentos en que cerca de 500 buques se encontraban fondeados, especialmente en Asia, esperando poder atracar en muelles para realizar la carga y descarga de los contenedores que esperaban los importadores y exportadores. También se suscitó el problema de que miles de contenedores que fueron entregados en su destino ya no fueron retornados, al no tener carga de regreso.

La Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado califica la situación como una “crisis marítima aguda”.

Y todo esto se ha reflejado en el problema que incide, sin duda alguna, en los niveles de inflación actuales y nos referimos al importante aumento en los fletes marítimos que se ha registrado en los últimos años.

Así, por ejemplo, el costo de transportar un contenedor entre puertos asiáticos y mexicanos antes de la pandemia rondaba los 2,000 dólares en promedio, pero el mismo llegó hasta niveles de 10,000 dólares en promedio para mediados del año pasado. Y el futuro no parece muy halagador, la Asociación de Cargadores de España afirma que “existe un consenso en el mercado que los fletes no van a volver a los precios de antes de la pandemia que tanto ayudaron a recuperar el comercio internacional y la economía tras la crisis de 20129”.

Este aumento en los fletes marítimos, junto con los demás problemas que se han enfrentado por “la crisis de contenedores” en todo lo que implica la logística o “supply chain” al final se ve sin duda reflejado en el precio final de las mercancías y productos que paga el consumidor final, es decir todos nosotros.

Quien domina el mar, domina el comercio, quien domina el comercio, domina el mundo, dijo Sir Walter Raleigh .

En México, ante la falta de una flota mercante nacional, dependemos de los servicios, rutas y fletes que ofrezcan las grandes alianzas navieras internacionales.

*El autor es titular del Comité Martimé International.

j.merodio@ml-estudiolegal.com.mx