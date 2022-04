A la hora de la entrega de este artículo seguía la discusión en lo general de la reforma energética. Pero no tengo duda del resultado, hoy gana México.

Como diputada local tabasqueña y ex diputada federal, deja sin palabras escuchar al propio presidente pedir públicamente a los legisladores que se rebelen y ofrecerles la “oportunidad histórica” de envolverse en la bandera revolucionaria de la nacionalización de la industria eléctrica; afortunadamente, todo parece indicar que la coalición VA X MÉXICO logrará frenar esta burla de dictamen.

Hay que decirlo, en esta dura batalla no triunfaron las empresas extranjeras de energía eléctrica como lo quiere manejar Morena, ni siquiera los partidos, triunfaron los mexicanos, los que desde el primer momento exigieron a los políticos no alejarse de los compromisos de transición enérgica, y quiénes realmente estamos sufriendo las ineficiencias de CFE.

Mentiras, es para mí el principal resumen de esta discusión.

Mentira que Morena incluyó los 12 puntos que solicitó la coalición, porque sencillamente la propuesta del Presidente es incompatible con la de la alianza. Mentira que bajarán las tarifas de luz, porque los recibos y los apagones siguen en aumento. Mentira que CFE no recibe subsidios, reciben más de $70 mil millones anuales y las pérdidas de la empresa están en niveles jamás vistos.

Mentira que defienden las instituciones cuando pretenden borrar de un plomazo a dos organismos autónomos. Mentira que van a nacionalizar el litio, el litio y todo mineral del subsuelo es de todos los mexicanos, así reza nuestra Constitución, justamente la que ellos quieren reformar.

Después de horas de darle seguimiento a la sesión, debo confesarles que fue de aquéllas sumamente deslucidas. Porque los discursos se mantuvieron netamente en la arena política, la sencilla, la que no amerita estudio ni conocimiento del dictamen, y la que reveló que pocos escucharon a los expertos del parlamento abierto. Mi más grande frustración fue la incongruencia materializada en partido político, el partido Verde, el único ambientalista de México, posicionando a favor del uso del combustóleo, de eliminar las herramientas para incentivar la generación de energías limpias y de destruir el estado de derecho en la industria eléctrica.

En distintas ocasiones, he sido enfática en la importancia de la soberanía energética. Sin embargo, es Morena quien no entiende, no entienden que soberanía significa que el Estado se comprometa primeramente a tener energía no apagones, obtenerla a precios justos y asequibles; significa la oportunidad para que pequeños negocios y nuestros hogares podamos generarla directamente, y también tener un marco regulatorio que fomente la competitividad no los monopolios.

Mi público reconocimiento a las y los legisladores que conforman la coalición, a mi partido el Revolucionario Institucional, a mi presidente Alito Moreno y al Coordinador Rubén Moreira, quienes reafirmando el juramento constitucional que hicieron al tomar protesta, se han mantenido estoicos ante la burla que presentó Morena.

Quien más necesitaba esta reforma era Andrés Manuel, pero no dieron los números. La alianza funcionó, los resultados de las elecciones sí valieron la pena. Hoy, a alguna hora de la madrugada nuestro congreso dejó de ser una oficialía de partes del Presidente, hoy inicia la reivindicación de un poder autónomo, pero además hoy al ganar esta primera batalla, inicia una guerra aún más difícil para mantenernos en defensa de nuestra Constitución, nuestras instituciones y nuestra dignidad.

