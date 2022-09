Estado de México siguen los jaloneos

La elección para gobernador en el estado de México es la más candente de la temporada y todavía le faltan muchos capítulos a esta novela.

Ahora le tocó el turno al panista Enrique Vargas del Villar candidato natural del PAN a la gubernatura, un conocido diario capitalino le dio una andanada de golpes bajos y altos, al hoy diputado le salieron más casas que a Manuel Bartlett Diaz.

Según las versiones periodísticas Vargas del Villar compro a través de un poder notarial un rancho a una persona que falleció hace años,

Es una práctica común que los notarios apoderen a personas para vender terrenos sin cumplir con el protocolo correspondiente, como es el caso de otorgar poderes de personas muertas.

Por un mal entendimiento de la doctrina civil todos los notarios de todo el país obsequian poderes notariales para vender casas a tontas y a ciegas, conozco más de 20 casos de transacciones sobre inmuebles, cuyos problemas judiciales se generaron por la flojera y negligencia de los notarios de no verificar que los poderdantes sean los dueños o quienes dicen ser dueños.

Consultando a algunos notarios sobre estas malas prácticas, en tono jocoso señalan que, si una persona solicita un mandato para vender un inmueble, no tienen obligación de investigar el objeto del mandato porque “todavía” no hay traslado de dominio. Me recargo en la pared de alguna lujosa suite de los notarios mexicanos.

Viva la pepa y felicidad notarial, lo mismo el colegio de notarios d la ciudad de México que el de Quintana Roo están plagados de malas prácticas. Buenos deberían de ser los notarios para hacer su trabajo no para cobrar tan caro.

En fin, no sabemos quién promocionó del dislate inmobiliario del Lic. Vargas, empero parece que allana la posibilidad para que el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD surja de las bases del poderoso PRI, veremos a ver que le ofrecen al licenciado Vargas para se baje del caballo. El chiste se cuenta solo.

Mientras los morenos designaron a su candidato con tufos de unidad, la alianza se hace garras, lo cual parece una vía rápida para el triunfo de morena.

Por ahora desde los pinos deben estar muy contentos con el favorcito del diario capitalino, que hasta sabe que pide el señor Vargas para no participar como candidato. Mi no entender. Hasta la próxima querido lector.