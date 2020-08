The Conference Board, la organización empresarial y de investigación a la que pertenecen 1,200 corporaciones públicas y privadas de 60 países, dio a conocer hace unos días la encuesta que realizó entre poco más de 1,300 directores generales (CEO), directores financieros (CFO), de operaciones (COO) y de información (CIO), con el objeto de conocer sus opiniones sobre el impacto que a largo plazo tendrá la pandemia de Covid-19.

Al preguntarles a los CEOs cómo será la recuperación económica, éstas fueron las respuestas:

1. A nivel mundial, la mayoría de ellos anticipa una recuperación en forma de U (contracción prolongada en el tercer trimestre y crecimiento que se reanuda en el cuarto trimestre).

2. En Europa, 55% ve una recuperación en forma de U como el escenario probable.

3. Tanto en Estados Unidos como en China, poco más de 40% anticipa una recuperación en forma de U.

4. En EU y Japón casi 25% espera una recuperación en forma de W (segunda contracción en la segunda mitad del 2020).

5. A nivel mundial, sólo 16% ve probable una recuperación en forma de W.

6. A nivel mundial, sólo 11% espera una recuperación en forma de V (una rápida recuperación en el tercer trimestre).

7. En China, 21% predice una recuperación en forma de V.

A la pregunta de cuándo volverán los ingresos de su empresa a los niveles anteriores a Covid-19, así respondieron:

1. A nivel mundial, 47% cree que los niveles de ingresos anteriores al Covid-19 volverán en algún momento del 2021.

2. En Europa, 62% opina que es probable que en 2021.

3. En EU, 51% cree que probablemente en el 2021.

4. En China, 32% cree que en el 2021, pero 41% espera que sea en el 2020.

La pandemia probablemente transformará la forma en que trabajamos debido a los siguientes factores:

La mayoría de todos los encuestados dicen que el impacto más importante sobre sus empresas será la necesidad de acelerar la velocidad de transformarlas en organizaciones impulsadas digitalmente.

Los horarios de trabajo serán más flexibles y los teletrabajos más permanentes. Para los CEOs eso será la primera consecuencia de la pandemia, para los demás directores es el segundo efecto.

Aumentar el número de empleados que puedan trabajar de forma remota es la primera consecuencia para los directores, pero la segunda para los CEOs.

Las empresas saldrán de la pandemia siendo organizaciones más esbeltas y ágiles. Acelerar la gestión de costos y las reducciones presupuestarias será el cuarto impacto según los CEOs, pero el tercero para los demás directores. Además la reducción de los viajes de negocios y su sustitución por videoconferencias es visto como el tercer impacto por los CEOs y el segundo por los directores que les reportan.

La mayoría de los CEOs planean salir de la pandemia con menos trabajadores permanentes en sus oficinas y más trabajadores contratados por proyecto y eventuales. Para ellos, este será el cuarto impacto más importante. Curiosamente, los demás directores colocan este impacto hasta el décimo lugar.

En suma, la encuesta de The Conference Board confirma lo que ya muchos intuíamos: para sobrevivir y progresar en la nueva realidad, las empresas se transformarán profundamente y no se parecerán mucho a las que eran antes de la pandemia de Covid-19. Las que no lo hagan, desaparecerán.

