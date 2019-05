Robert Johnson pudo haber fundado el reputado club de los 27. Al momento de su morir, el 16 de agosto de 1938, Johnson había grabado 29 canciones para la American Recording Company que transformaron la historia de la música popular del siglo XX.

“Crossroads”, “Sweet Home Chicago” o “Love in Vain” han sido reinterpretadas por Cream, The Rolling Stones, The Allman Brothers, Red Hot Chili Peppers, Taj Mahal, y su breve carrera musical sirvió de inspiración para varias generaciones de músicos que encontraron en este misterioso sonido una conexión para canalizar su dolor.

Remastered, la serie de documentales originales de Netflix que ha explorado los asesinatos de Victor Jara, Sam Cooke, Jam Master Jay; el atentado contra Bob Marley; y las relaciones de Johny Cash, busca explorar más allá del mito de Robert Johnson. Este es un primer retrato a un personaje complejo por la falta de material histórico que sigue existiendo sobre su vida.

La música de Robert Johnson hoy en día podría sonar primitiva, ancestral, es el sonido de un hombre con su guitarra cantando sus penas. Su estilo de tocar la guitarra nos transmite el dolor y la melancolía de su trágica vida y también nos conecta al dolor de la esclavitud, las heridas de la Gran Depresión estadounidense en los personajes más marginales.

Según las malas lenguas, Robert Johnson vendió su alma al mismísimo Satanás en el cruce de las carreteras 49 y 61 en busca de la fama y fortuna. El bluesero murió a la edad de 27 años luego de ser apuñalado, envenenado y que al morir “se retorcía en cuatro, mientras ladraba y gruñía como una bestia loca”, según el testimonio del músico Johnny Shines recuperado en las notas del King of the Delta Blues Singers.

Una de las versiones de su muerte fue que lo asesinó un hombre celoso de su mujer; otra que fue asesinado por una mujer, e incluso que fue víctima de un conjuro de magia negra que le hicieron en Eudora, Misisipi. Johnson vendió su alma al diablo en busca de la fama y la fortuna que tanto deseaba y la tragedia fue que por décadas los detalles de su vida quedaron sepultados en el olvido.

En el Reino Unido, los jóvenes que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial y crecieron con las secuelas del racionamiento, las cicatrices posteriores encontraron una conexión con esta música. Los jóvenes Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, Brian Jones, Keith Richards o Mick Jagger tomaron del libro de Robert Johnson los elementos necesarios para transformar la música contemporánea utilizando el blues del Delta estadounidense como punto de partida. Es un deleite escuchar los testimonios de Eric Clapton, Keith Richards o Bonnie Raitt sobre el impacto que ha tenido el blues de Robert Johnson en su música.

Para sumarle al misterio, sólo existen dos fotografías conocidas sobre Robert Johnson, una sobre una sábana blanca, dónde sólo se puede notar su guitarra y un cigarro en su boca. La otra es un retrato de estudio tomado en 1935, en la que Johnson sale en un reluciente traje negro. A partir de estas dos fotografías se ha construido parte del mito. ¿Quién era Robert Johnson antes de haber entrado a ese misterioso hotel en San Antonio en 1936?

Una cosa es cierta, con el paso del tiempo el mito de Robert Johnson sigue siendo fascinante y sigue conquistando a nuevas generaciones. Cada vez que escuchamos “Cross Roads Blues” volvemos a ser testigos de la confesión de un personaje atormentado por su pasado, “Love in Vain” nos sigue transportando a aquella estación de tren tras la partida de nuestro amor donde nos quedamos en la soledad absoluta con el dolor y los recuerdos del pasado. Todos somos Robert Johnson buscando la fama y la fortuna, y su mito siempre estará ahí para recordarnos de los peligros de volar tan cerca del sol.

[email protected]