El arranque del 2020 también será el punto de partida para las fuerzas políticas, que tienen la mira puesta en las elecciones intermedias de la Cuarta Transformación. La hegemonía de Morena o la pulverización del voto lopezobradorista es una de las disyuntivas; la irrupción de una fuerza opositora o la desaparición­ de la derecha partidista es otro de los dilemas por resolver en el escenario político-electoral.

La cédula de identidad ciudadana es otro escenario de batalla. Y de mediano plazo. En el segundo año del sexenio, nada a la vista parece un obstáculo insalvable para la mayoría oficialista... salvo las pugnas internas. Los puros, con espacios legislativos pero sin controlar los grupos parlamentarios o los órganos de gobierno, buscarán quedarse con la dirigencia nacional de Morena y desde allí definir a los candidatos para la madre de todas las batallas electorales, que ocurrirá el primer domingo de junio del 2021.

Una decena de partidos —unos, con registro condicionado; otros con la clara intención de sobrevivir— competirá contra Morena, que iría sin aliados a la cita del 2021 para evitar infiltraciones o rebeldías, como las ocurridas intermitentemente en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Entre los 300 diputados federales de mayoría relativa, habrá quienes optarían por la reelección, pero en el caso de la mayoría igual podrían atenderse las sugerencias del primer mandatario.

Para la oposición, los escenarios son poco halagüeños. Muchos se arrepienten de no haber aprobado la propuesta beltronista de una redistritación, hace tres años, que entonces podría haber convenido más al PRI que a cualquier otra de las fuerzas partidistas. La redistribución de los territorios electorales ahora mismo resulta improbable —tanto como la reducción de los cuerpos parlamentarios—, aunque por otras vías, distintas a las tradicionales, avanzan iniciativas que pugnarían por la creación de nuevos municipios y estados de la Federación.

El valle de Anáhuac es una idea lejana. La ampliación a 20 alcaldías en la Ciudad de México, igual, como lo es la división de Ecatepec, el municipio más poblado del país. En el norte del país, empero, el espíritu navideño revivió la propuesta de crear el estado de La Laguna, con la conjunción de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio.

Las redes sociales —¿dónde más?— son el espacio donde esta iniciativa de Jorge Torres Bernal transcurre, en su primera etapa. “Lo importante es hacer ruido”, sembrar la idea... con videos grupales —máximo de 1 minuto de duración—, donde los simpatizantes de este movimiento se identifiquen y se manifiesten a favor de la creación del estado­ de La Laguna, que pueden verse en #EstadoDeLaLaguna, en Instagram, Twitter y Facebook.

“Hazlo sin miedo, con gusto y alegría, claro que se puede, esto no es una utopía. Si los medios callan ahorita, no podrán callar después (...) Urge que mujeres y hombres sin partido, sin intereses políticos, de la sociedad civil se manifiesten en video, dando la cara, nombre y apellido porque la palabra es más poderosa cuando se da de frente. Urge que esto se haga antes de que un político trate de sacar raja de este movimiento”, argumentan los promotores de la iniciativa, quienes sostienen que la creación del estado de La Laguna no es atacar a Durango ni a Coahuila; mucho menos a la Federación.

Efectos secundarios

PELIGROS. La reelección de Enrique Graue como rector de la UNAM, en el otoño pasado, estuvo enmarcada por protestas estudiantiles contra el profesorado. Jóvenes que se quejaron de hostigamientos en las redes sociales, con amplitud, pero también en los pasillos de Ciudad Universitaria incluso con fogosidad, como ocurrió en las facultades de Ciencias Políticas y Derecho. Esta última vive una etapa de ebullición, con la articulación de un movimiento contra el director, Raúl Contreras Bustamante, por sus vínculos con el priismo y con un sector de la Cuarta Transformación, pero sobre todo por su silencio ante las denuncias contra el claustro académico. ¿Viene un #MeToo en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios?

RECONDUCCIÓN. La abogada Siomar Eline Estrada Cruz regresará al gobierno de Aguascalientes, ahora como secretaria general de la administración encabezada por Martín Orozco, quien procedió a un ajuste en el gabinete, tras cumplir tres años en el cargo. Estrada Cruz había sido secretaria de Finanzas en el sexenio anterior y ahora sustituye a Enrique Morán. El despacho del Ejecutivo hidrocálido estrena nuevo secretario particular, Benjamín González Silvestre; nuevo jefe de gabinete, Jesús Santana García, y nuevo vocero, Jorge López Martín, quien deja la secretaría de Turismo para coordinar la comunicación social de aquel gobierno panista.