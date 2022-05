El gobierno federal dio a conocer, por fin, el llamado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), programa que busca, mediante diversas acciones, contener el fenómeno inflacionario y proteger la capacidad adquisitiva de los salarios.

Mucho se especuló sobre la posibilidad de que el gobierno decidiera implementar medidas de intervención directa en diversos mercados, particularmente mediante la regulación de precios, lo cual habría contravenido la Ley Federal de Competencia Económica. Sin embargo, lo más importante es que una intervención de esa naturaleza habría situado en una posición comprometida a diversas empresas cuyos costos han aumentado y operan con márgenes estrechos. Para ellas, una reducción impuesta de precios, de 20% como se llegó a especular, habría resultado mortal.

Es posible que las medidas anunciadas tengan poca efectividad, porque la mayor parte de ellas se refiere a problemas históricos profundos, estructurales, que no es posible resolver mediante un plan temporal. Es el caso, por ejemplo, de la producción de maíz. Aunque se logre incrementar en 2 millones de toneladas anuales la producción como se pretende, dicho volumen equivale solo a un 5% del consumo nacional aparente y a un 7% de la producción nacional. Con ello no se resolvería el problema de abasto, porque la demanda ha venido creciendo, determinada por el consumo humano y la producción de alimento para la ganadería. Pero, además, la mejora de producción no incidiría directamente en el problema inflacionario, porque es bien sabido que el precio del maíz se determina en el mercado de futuros de Chicago, y esa realidad no va a cambiar por el hecho de que produzcamos un poco más de maíz.

El programa anuncia medidas que debieran aplicarse, independientemente de la coyuntura inflacionaria que vivimos. Es el caso del combate a la inseguridad en las carreteras, la mejora en la eficiencia en el despacho aduanal o la agilización del despacho de mercancías en los puertos.

También se anuncia que Profeco actuará para vigilar los precios de una canasta de 24 productos básicos. Sin embargo, no son claras las bases sobre las que actuará esta autoridad, porque no habría control de precios, ¿cuál será el parámetro para determinar la existencia de abusos?

A pesar de estos problemas o limitaciones, veo aspectos positivos en el anuncio. No se presentan medidas radicales, como el control de precios ni se anticipa un cambio en las políticas macroeconómicas. De manera interesante, probablemente por primera vez en la actual administración, se enfatiza en la necesidad de promover la apertura de mercados, permitir mayor competencia y reforzar las cadenas de suministro.

Lo anterior significa un reconocimiento de la importancia del funcionamiento eficiente de los mercados. En anteriores ocasiones he señalado que la competencia económica no es un instrumento de combate inflacionario. Sin embargo, sí es una herramienta que ayuda a que los mercados funcionen mejor, los costos sean inferiores y se eliminen situaciones que impiden la concurrencia y limitan la inversión productiva. Por ello, aunque no combate directamente el aumento generalizado de precios, la política de competencia ayuda al funcionamiento sano de la economía y permite enfrentar en mejores condiciones las situaciones adversas como la que vivimos.

El funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados es como hacer ejercicio. Una persona que se ejercita no está exenta de contraer una enfermedad, como la Covid-19. Sin embargo, su buena condición física le permitirá enfrentar en mejores condiciones la infección y le ayudará a una recuperación más rápida.

La coyuntura actual deja en claro la importancia de contar con instituciones que fortalezcan la operación de los mercados. Ojalá que nuestras autoridades modifiquen su actitud respecto de los organismos autónomos que procuran la existencia de competencia en los mercados, apoyen su funcionamiento y designen a los Comisionados faltantes para la debida integración de los organismos.

@javiernunezmel