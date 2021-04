1) López Obrador no compite en esta elección por lo que no debe hacerse campaña en contra de él o de su gobierno. Nos guste o no su nivel de popularidad sigue muy alto y mucha gente sigue creyendo en él a pesar de que se da cuenta que el gobierno va mal. Criticar a López Obrador todavía provoca una reacción contraria y de miedo entre los indecisos.

2) Ignorar las provocaciones de las mañaneras. Con los candados que le puso el Tribunal Electoral las mañaneras se van a convertir en un espacio de provocaciones y descalificaciones a todo lo que se hizo en el pasado, por eso hay que ignorarlas y hacerle el vacío a todo lo que diga López Obrador.

3) El eslabón débil es Morena, que no representa nada sin la figura de López Obrador. El desorden, desorganización, confrontaciones y falta de liderazgos de Morena son factores que van a pesar mucho en las elecciones y que debe aprovechar la alianza Sí por México para consolidarse como la alternativa ante los electores.

4) Los programas sociales van a seguir y se van a ampliar. La única explicación de que a pesar de lo mal que va el país el presidente López Obrador mantenga tan alta su popularidad es la cantidad de recursos que está repartiendo entre la gente pobre. Existe miedo de que de ganar la oposición esos programas se vayan a eliminar, por lo que hay que dejar claro que estos programas no solo se van a mantener, sino que se van a ampliar en beneficio de las familias.

5) Son 300 elecciones y 300 candidatos diferentes, no una elección nacional. Esta elección se va a ganar en cada ciudad, distrito y colonia y dependerá de la campaña, oferta, apoyos y carisma de cada candidato para ganar el voto de la gente. Los temas nacionales tienen una importancia secundaria en estas elecciones, lo importante son los compromisos que adquiera el candidato. Hay que hacer una campaña de propuestas no sólo de descalificaciones.

6) Los diputados de Morena han sido los responsables de que se cancelen las guarderías, el seguro personal, Progresa, las casas de protección a mujeres, que no haya medicinas para niños con cáncer y recursos suficientes para combatir la pandemia, de los aumentos de precios y que se hayan eliminado los fideicomisos para salud, ciencia, cultura, entre otros. Que los diputados de Morena no han defendido los intereses de la gente sino solo son marionetas del gobierno.

7) Porque se dio la alianza Va por México. Para la gente no es fácil entender porqué partidos que eran acérrimos contrincantes ahora van juntos a la elección. Hay que explicar la importancia de recuperar la Cámara de Diputados para que no se vulnere la división de poderes y la democracia del país.

8) Para qué sirve la Cámara de Diputados, cuáles son sus facultades y cómo un diputado independiente del gobierno puede representar mejor los intereses de la gente.

9) Dirigir las campañas a los indecisos. El país está dividido entre los que apoyan en forma incondicional a López Obrador y los que rechazan y nunca votarían por él, existe sin embargo un 30% del electorado que no sabe por quién votar y a los que se les puede convencer no solo con la crítica sino sobre todo con una nueva alternativa.

10) Convencer a la gente de salir a votar. En una elección con baja participación las posibilidades de Morena aumentan, ya que cuenta con una militancia comprometida y dispuesta a movilizarse y con el ejército de los “servidores de la nación”, en cambio en una elección con gran participación el voto libre de la gente puede darle más posibilidades de triunfo a la oposición.