La cultura woke es definida como un sentido activo y altamente consciente a factores importantes principalmente relacionados con la injusticia social y de razas. Aunque el término apareció por primera vez en el New York Times en los 60s, a raíz del movimiento de Black Lives Matters, su uso se hizo más masivo a raíz de ser usada la palabra woke (que en inglés es el pasado simple del verbo “despertar”) para designar a las personas que estaban alertas y activas ante cualquier injusticia social, incluyendo actitudes y comentarios racistas.

Con el paso del tiempo, la denominada cultura woke no sólo sirve para designar actos racistas, sino que su uso se ha extendido a ser usado cuando se denuncia cualquier problema social, o incluso problemas ambientales. De la mano de la cultura woke, se inició también el uso del término “cancelación” para designar el “veto público” que se le hacía a un personaje, a una empresa, institución o medio de comunicación, por emitir comentarios o juicios que vayan en contra de cualquier tema de inclusión social en función de raza, género, estatus social, orientación sexual, etc. De esta manera, en diferentes manifestaciones culturales hemos visto cómo esta cultura de lo “políticamente correcto” ha obtenido tanta difusión, que han “cancelado” premios como los Golden Globes por no respetar la diversidad de sus votantes.

En el medio de la alimentación, la cultura woke encuentra ya sus diferentes repercusiones causando diferentes polémicas. Algunas personas han intentado posicionar el veganismo como un movimiento woke, debido a las repercusiones económicas y del medio ambiente del hecho de abstenerse de comer cualquier producto de origen animal. Otras personas, han tomado el lado woke de la alimentación por el sentido de bienestar a través de prácticas como la meditación, la alimentación de sólo productos no procesados y el estado de consciencia sobre el origen y las maneras de producir un producto (de preferencia de manera orgánica, y de productores locales pequeños). Pero, aunque pareciera que estos movimientos son inofensivos, se han desatado las primeras polémicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos críticos de comida denostaron el hecho de que los James Beard Awards, premios culinarios a lo mejor de la industria restaurantera, se hayan transformado para cancelar una premiación en el primer año de la pandemia. Esto fue en parte por el reacomodo de la industria, pero también porque premiaron, por ejemplo, comidas estrictamente veganas, o porque tuvieron que reajustar a sus votantes para obtener representatividad racial en los premiados. La cultura woke además, ha permeado en el sentido de justicia social de los trabajadores de la producción alimenticia, y hasta en el vocabulario “permitido” y no “permitido” de los críticos de comida, quienes han tratado de eliminar palabras que se asocien a la culpa en relación a la comida, como “placer culposo”, “adictivo”, “pecaminoso” entre otros términos.

La polémica que han editorializado algunos expertos, es que perciben que la cultura woke pretende ser tan políticamente correcta, que deja en el camino diferentes manifestaciones espontáneas de las maneras como pensamos la comida. Quienes atacan este punto, argumentan que los problemas sociales como el racismo o el abuso de poder están tan anclados sistémicamente que para arrancar esos males de raíz, hay que empezar por cancelaciones que podrían parecer drásticas. Lo cierto es que hacer consciencia sobre los problemas sociales alrededor de nuestra alimentación, nunca es un tema que esté de más.