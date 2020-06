La irremediable vecindad de México con Estados Unidos ha sido un desafío que, con sus altibajos, con sus luces y sombras, han debido enfrentar todos los Gobiernos de México, sin excepción.

Todos, con mayor o menor éxito, aplicaron la máxima de "más vale maña que fuerza". Con inteligencia y sin complejos los Presidentes supieron negociar con Washington sin comprometer la dignidad nacional.

Ha dicho un senador morenista "no dejaremos que a México lo traten como colonia". Torpe actitud pues enseñarían un complejo que no ha tenido ningún Gobierno de México, liberal o conservador.

Ebrard; visión económica pesimista

Ante un auditorio de morenistas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón comentó sobre la gravedad de la crisis económica que enfrentan las naciones de América Latina y, obviamente, México.

La profundidad de la crisis resultante de la pandemia de Covid-19 es incierta, aseguró, pero lo más probable es que México y América Latina pierdan lo poco que se había avanzado contra la pobreza.

Por primera vez un miembro relevante del gabinete presidencial expresa públicamente una visión pesimista sobre la situación económica, en contraste con la narrativa de "no pasa nada" de otros funcionarios.

Leyes del T-MEC, sobre las rodillas

Otra vez se insiste en la celebración de un período extraordinario de sesiones en el Senado de la República para aprobar las seis iniciativas que modifican leyes para cumplir con compromisos contraídos al firmar el T- MEC.

Como se dijo en este espacio, entraron las prisas, como si no pudieran negociar con Washington para darnos tiempo de procesar ordenada y juiciosamente la adecuación de nuestras leyes, quieren hacer todo en un lapso de cinco días hábiles.

En cinco días quieren consultar a la IP y consensuar un dictamen, pues sin dictamen no hay periodo extraordinario, el cual sería del 22 al 26 de junio. No sería fast track, sino velocidad legislativa a nivel de ciencia ficción, velocidad "Warp".

Notas en remolino

Casi inadvertida pasó la votación del Congreso de Nuevo León que impidió la defenestración del gobernador Jaime Rodríguez, "el Bronco". Morena lo respaldó, porque están seguros de tener la sucesión en la bolsa y no quieren alterar la situación... Además de las cuentas ya congeladas del cártel Jalisco Nueva Generación, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto ahora congela cuentas de municipios jaliscienses presuntamente sospechosos de vínculos con la banda criminal... Mucho habrá de batallar la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum para resistir presiones para cambiar el color del semáforo sanitario y convencer que la realidad es la que decide, no la voluntad política... Muchos expertos en asuntos de seguridad afirman que, conforme amaine la pandemia del coronavirus, será más visible la otra pandemia, la sangrienta violencia criminal que cada mes cobra más vidas... Si no se apuran en el IMSS, las disputas sindicales pueden trastocar todo. Habilidad política y mano firme exigirá evitar rencillas entre dirigentes sindicales... Se amplió hasta fin de año la presentación de declaraciones patrimoniales a la SFP por los funcionarios del gobierno federal. A ver si así...