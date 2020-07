A raíz de la pandemia del Covid-19, China podría haberse convertido en el banco de desarrollo, el banco central y el proveedor médico del mundo. Al elegir la agresión no provocada en lugar de la generosidad ilustrada, el régimen del presidente Xi Jinping desperdició esa oportunidad histórica y posiblemente también reveló su verdadero carácter.

NUEVA DELHI - Hasta hace poco, China estaba tratando inequívocamente una hegemonía similar a la de Estados Unidos, complementando cada vez más su creciente poder duro con poder blando. Pero China parece haber perdido la oportunidad de construir una alternativa seria para rivalizar, o incluso suplantar, el orden económico mundial existente creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Todos los elementos del éxito parecían estar encajando para China. Lanzó la Iniciativa Belt and Road (BRI), un programa de inversión en infraestructura transnacional destinado a definir una visión de un mundo posterior a Bretton Woods liderado por China, al igual que lo hizo el Plan Marshall de EU para el periodo posterior a 1945. China también promovió agresivamente el renminbi como moneda internacional y persuadió al Fondo Monetario Internacional para que lo incluyera en la canasta de monedas de reserva que respalda los Derechos Especiales de Giro (la unidad de cuenta del FMI) mucho antes de lo justificado.

China también buscó asumir el liderazgo de las instituciones internacionales. Actualmente encabeza cinco; presionó para aumentar su voz en los organismos existentes, como el Banco Mundial y el FMI, y donde se sintió obstaculizado, estableció el suyo, como en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo.

La pandemia de Covid-19 ofreció a China la oportunidad de consolidar esta estrategia de rehacer el orden económico mundial en sus términos. Vale la pena recapitular esas oportunidades.

Para empezar, como el mayor acreedor a largo plazo del mundo a países con bajos ingresos, China podría haber declarado de manera proactiva y unilateral una moratoria en todos los servicios de la deuda que se le deben. Y podría haber ido más lejos. Como lo demostraron Scott Morris y sus colegas del Centro para el Desarrollo Global, los términos de préstamo de China (interés, periodo de gracia y vencimiento) son mucho más onerosos que los ofrecidos por el Banco Mundial y su brazo destinado a conceder préstamos en condiciones favorables, la Asociación Internacional de Fomento. China simplemente podría haber prometido a sus deudores eliminar esa condición.

Además, China podría haber proporcionado liquidez incondicional a corto plazo, tanto en renminbi como en dólares, a las economías en desarrollo y otras que enfrentan grandes salidas de capital. Una ironía del mundo posterior al año 2000 es que el país más capaz de proporcionar liquidez en dólares es China, debido a sus más de 3 billones de dólares en reservas. El Banco Popular de China podría haber extendido las líneas de intercambio a todas sus contrapartes del mundo en desarrollo.

En relación con el comercio, China podría haber ofrecido un acceso más libre al mercado a los países más pobres devastados por el Covid-19. También podría haber aumentado la producción de suministros médicos esenciales para combatir el coronavirus: máscaras faciales, kits de prueba, equipos de protección y ventiladores, asegurando su alta calidad y ofreciendo ponerlos a disposición de cualquier país a través de la Organización Mundial de la Salud a precios favorables.

Una intervención tan generosa habría demostrado que China estaba ofreciendo una alternativa a las instituciones lideradas por Estados Unidos. Podría haber repudiado su reputación como prestamista usurero mientras afianzaba el BRI. Y aunque ofrecer liquidez en dólares a corto plazo podría haber entrado en conflicto con las aspiraciones globales a largo plazo de China para el renminbi, la autocontención que mostró este movimiento podría haber engendrado una confianza más amplia en China, mejorando así las perspectivas del renminbi.

En cambio, las acciones recientes de China han socavado sus objetivos globales. El alcance geográfico y la intensidad de la beligerancia del régimen chino ahora están familiarizados con la lista cada vez mayor de objetivos que incluyen Xinjiang, Tibet, Taiwán, Hong Kong, India, el Mar del Sur de China, Filipinas, Australia, Europa, Estados Unidos y Canadá. Y en lugar de ser transparente con respecto a los orígenes del Covid-19, China ha persuadido a la OMS para que se confabule con su propia narrativa encriptada.

El enigma es por qué China está eligiendo la agresión sobre la magnanimidad, o incluso sobre la mera inacción. Después de todo, los líderes actuales de China probablemente vean a Estados Unidos como un poder en declive que pronto va a abandonar orgánicamente la posición hegemónica que China busca ocupar. Si es así, una estrategia hoy sería esperar a que Estados Unidos se debilite, tal como Deng Xiaoping, el padre de las reformas de China hace 40 años, aconsejó paciencia geopolítica hasta que China se fortaleciera.

La respuesta obvia al acertijo es el presidente chino, Xi Jinping, y el régimen que él representa y ha ayudado a crear. Pero los elementos clave de la estrategia anterior de China, incluido el BRI y el estado de la moneda de reserva para el renminbi, fueron los gambitos característicos de Xi Jinping. Entonces ¿qué está impulsando la reversión?

Quizás los líderes de China vuelvan a ver el mundo a través de la lente de una víctima. Tal como lo perciben, el poderoso Occidente había mantenido bajo control a una China débil desde principios del siglo XIX. Ahora que los roles están invertidos, el régimen cree que es hora de corregir las injusticias históricas. Con la agresiva inseguridad de Xi, que ha reemplazado la tranquila confianza de Deng, China ahora valora el establecimiento de sus fronteras y el regreso a los días de gloria del Reino Medio.

Una posibilidad más oscura para el resto del mundo es que China no solo busca justicia histórica, sino que también está mirando más allá de sus fronteras. Está en la naturaleza de los regímenes autocráticos represivos creer sólo en la moneda del miedo y el poder duro. Desde este punto de vista, Xi simplemente está volviendo a escribir, siguiendo la frase de su ídolo Mao Zedong de que el poder político, tanto interno como externo, crece desde el cañón de un arma. Entonces, tal vez la reciente agresión de China no sea un error, sino una característica de su estrategia para suplantar a Estados Unidos.

En su libro The Guns of August, la historiadora estadounidense Barbara Tuchman capturó memorablemente el cambio en el poder geopolítico del Reino Unido a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, al decir que una América fuerte se convirtió en una “despensa, arsenal y banco” debilitados del Reino Unido. A raíz de la pandemia del Covid-19, China podría haber logrado algo similar con respecto al orden global liderado por Estados Unidos, como convertirse en el banco de desarrollo, el banco central y el proveedor médico del mundo.

Al elegir la agresión no provocada sobre la generosidad ilustrada, China desperdició esa oportunidad histórica y posiblemente también reveló su verdadero carácter. China cree que el poder blando es para las democracias débiles. Picadura de escorpiones. El mundo debe tomar medidas para responder.

El autor

Arvind Subramanian, ex asesor económico jefe del gobierno de la India, es profesor en la Universidad de Ashoka y miembro senior no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional. Es autor de Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance.

