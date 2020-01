El año pasado, el rubro de vinos y licores concluyó con la preocupación en torno a las amenazas de imposición de gravámenes estatales, por lo que debió multiplicarse.

Logró cancelar una iniciativa que venía en Oaxaca con Alejandro Murat y está en diálogo con el gobierno de Diego Sinhue en Guanajuato y de Claudia Sheinbaum en la CDMX.

Debe destacarse la gestión de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) que preside Pablo de Brito a la sazón mandamás de la firma Beam Suntory ligada a marcas como Tequila Sauza o Jim Beam.

Los vinos y licores significan un consumo anual de 31 millones de cajas de 9 litros con un valor de 73,000 millones de pesos y el año pasado, pese a todo, creció en unidades más de 3 por ciento. En valor, el desempeño fue lento.

Nuevos impuestos no son la mejor noticia. De por si, ese rubro tiene una carga impositiva de 77%, lo que ha detonada la informalidad.

Ya ahora, 36.4% del mercado no paga impuestos. Además, el segmento formal de aguardientes, de precio bajo y dudosa procedencia, también ha crecido y representa 25% de las ventas legales, pero sólo aporta 4% en impuestos.

De ahí que CIVyL trae la propuesta con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de realizar una revisión integral de toda la industria para corregir las desviaciones.

El negocio formal está constituido por unas 50 empresas que sólo en tequila, mezcal o vinos de mesa implica unos 96,000 trabajadores directos.

En la evaluación debe incluirse a la cerveza, que por años se manejó por aparte. Básicamente son Modelo de Carlos Lisboa y Cuauhtémoc Moctezuma de Etienne Strijp, que incluso tiene un IEPS de 26.5% vs 53% de los vinos y licores.

Si el objetivo es revisar a fondo a la industria del alcohol, se estima que la cerveza no debe quedar al margen, máximo que es 94% del volumen total de bebidas alcohólicas, en tanto que vinos y licores es el otro 6 por ciento.

En ese marco, urge también modernizar el reglamento de publicidad de la industria diseñado hace 20 años, a fin de establecer reglas claras de un consumo más responsable, sobre todo con los jóvenes.

Así que hay tela de dónde cortar.

Crecen impagos de Pemex como bola de nieve.

En el escenario inmediato, persiste la posibilidad de que las calificadoras degraden la nota país y también la de Pemex que dirige Octavio Romero. Amén del bajo crecimiento económico, la situación financiera de la petrolera es factor de presión. De hecho, al arrancar el año, continúan los rezagos con cientos de proveedores. Lo curioso es que quizá, sus cuentas por cobrar, no reflejen el tamaño del problema, ya que en muchos casos no hay facturas de por medio. Para los afectados, el peor de los mundos. No pueden ir al sector financiero para obtener crédito o bien factoraje. Los impagos, nos aseguran, han crecido como bola de nieve.

Vinte explora y cambio congruente

Recién se anunció que René Mungarro asumió la dirección de la viviendera Vinte. Es uno de los fundadores de la firma y era la cabeza de operaciones. A su vez Sergio Leal quedó como presidente del consejo y ejecutivo. La medida se adoptó, porque Vinte explora nuevas fuentes de financiamiento, tanto en Europa como en Asia y esa separación corporativa es exigida por los inversionistas, puesto que el timón operativo busca resultados de corto plazo, no así, el responsable del consejo.

Arce toma riendas del HSBC México

Cambio en las riendas del HSBC México. Jorge Arce, quien era la cabeza del Deutsche Bank aquí, asumirá la dirección de ese banco inglés desde febrero. Nuno Matos va a ocupar nuevas responsabilidades en ese grupo financiero.