La vacuna es el bien más deseado y escaso del mundo. No es necesario aclarar que se trata de la dosis contra la Covid-19.

Hoy vacunarán al beneficiado número 100 millones en Estados Unidos. Los planes para alcanzar al total de la población van adelantados y solo queda la renuencia del 40% de los ciudadanos que votan por el Partido Republicano que no desean vacunarse.

El presidente Biden confirmará hoy que entregará 2.5 millones de dosis de AstraZeneca a México y 1.5 millones a Canadá.

Al poner Biden las vacunas sobre la mesa de negociación, el apoyo de México sobre el tema de migración representa un alivio para el presidente de Estados Unidos.

No se trata de un quid pro quo, mencionan funcionarios de México y Estados Unidos a The Washington Post. “Estados Unidos dejó en claro que busca la ayuda de México para aminorar la crisis migratoria que representa una afluencia récord de adolescentes y niños centroamericanos”, reportan Nick Miroff, Karen DeYoung y Kevin Sieff. Y un funcionario de la Casa Blanca agrega: “Nuestra máxima prioridad sigue siendo vacunar a la población de Estados Unidos, pero la verdad es que este virus no conoce de fronteras, y garantizar que nuestros vecinos puedan contener el virus resulta fundamental para proteger la salud y la seguridad económica de los estadounidenses”.

Tonatiuh Guillén, quien se desempeñó como Comisionado del Instituto Nacional de Migración en el pasado, le dijo a The Washington Post: “Parece que lo que vamos a ver en los próximos días es una reactivación de la estrategia migratoria que Trump negoció en 2019”.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos adelantó el martes sobre el trabajo bilateral en materia de migración: “Estamos trabajando con México en incrementar su capacidad para recibir familias expulsadas” de Estados Unidos.

Casi 4,300 niños no acompañados se encontraban retenidos por la Patrulla Fronteriza el pasado domingo. Mayorkas reveló que los meses que vienen se espera una cifra récord de flujos migratorios en los últimos 20 años. Febrero es un indicador importante: en cuatro semanas fueron detenidos poco más de 100,000 migrantes en la frontera estadounidense.

En efecto, y qué bueno que sea así: vacunas y no aranceles. La vacuna, una nueva variable en la ecuación de la relación bilateral.

“No es un quid pro quo. Es una negociación paralela”, dijo un diplomático mexicano a The Washington Post. Y agregó algo muy cierto: “Si la migración está bajo control en Estados Unidos, disminuye la imagen de crisis y facilita la aprobación de la reforma migratoria, clave para ambos países”.

Una buena noticia: funcionarios de Estados Unidos revelan a The Washington Post que el secretario de Estado Antony Blinken ha estado en contacto permanente con el secretario Marcelo Ebrard. “Quizá más que con cualquier otra contraparte”. Adicionalmente, dijeron que la “administración Biden se ha visto gratamente sorprendida por la capacidad de respuesta” de parte de México.

Ayer, el gobierno mexicano anunció el cierre a viajes no esenciales en las dos fronteras. Con Estados Unidos ha permanecido bajo ese estatus durante casi toda la pandemia. La novedad es la frontera sur.

El gobierno de Biden ofreció 4 mil millones de dólares a México para usarlo en acciones de desarrollo en Centroamérica.

El estilo de negociación de Blinken es mucho más diplomático que el de Mike Pompeo, un policía que no entendió los códigos diplomáticos. No era necesario. Era Trump quien imponía condiciones.

El problema con Trump era que lo interpretamos de manera literal y no de manera seria.

Vacunas y no aranceles.

@faustopretelin