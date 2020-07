Luego de varios meses de convivir con el virus SARS-CoV-2, que obligó al cierre actividades económicas, la confianza empresarial muestra signos de mejoría. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer recientemente los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) en el sector de las manufacturas, mismo que registró un crecimiento de 3.1 puntos en junio de este año respecto a mayo, en el sector comercio se incrementó 1.4 puntos, mientras que en el de la construcción creció 0.3 puntos en el mismo período.

En sincronía con la confianza las actividades socialmente responsables del sector empresarial han venido realizándose consistentemente y confirman la convicción de que actuar haciendo el bien, con ética, es positivo para la organización, el medio ambiente y la propia comunidad.

La confianza en México, en su mercado y de que se hará buen uso de las donaciones, ha propiciado que fundaciones chinas como Jack Ma y Alibaba enviaran 100 mil cubrebocas, 50 mil kits de prueba PCR y cinco respiradores artificiales destinados al Insabi. Las asociaciones Dongguan de Amistad con Países Extranjeros y la de Empresarios Zhonghua, donaron 65 mil cubrebocas tricapa a instituciones del sector salud, mientras que la compañía Dasung Co. Ltm de Corea, donó 100 trajes protectores y 10 litros de gel antibacterial al propio Insabi. LEGO, Inc, con sede en Dinamarca donó 8 mil lentes y caretas protectoras. Direct Relief, una asociación no gubernamental con sede en Estados Unidos, donó mil mascarillas N95. La farmacéutica Novartis donó 3 mil 600 frascos con 100 tabletas de hidroxocloroquina para brindar tratamiento a 20 mil pacientes Covid-19.

En nuestro país hay muchas empresas actuando con responsabilidad social, entre otras la Fundación Carlos Slim, que donó 40 millones de dólares para comprar equipos. La Fundación Beckmann, de Jose Cuervo, donó 1,500 despensas en la región de Tequila. Santander envió cerca de 21 mil alimentos al personal médico y 13 mil millones de pesos en equipo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Walmart donó 100 millones de pesos para unidad temporal centro Banamex. Aeroméxico y Volaris apoyan a la Cruz Roja Mexicana en la entrega de materiales. Volkswagen de México realizó acciones para alimentar a 500 familias. Bayer donó cerca de 13 millones de pesos para la compra de insumos médicos, 20 mil litros de sanitizante y 8,800 caretas protectoras. La Fundación Gigante entregó 5 mil despensas, 130 mil comidas calientes y 20 mil caretas a personal médico. Herdez entregó 40,000 productos alimenticios al personal médico y donó 35 mil canastas de productos básicos. Con #HagamosEstoJuntos AT&T contribuyó con 60 millones de pesos y donó despensas y platos de comida a familias vulnerables en 10 estados del país. Grupo Bimbo donó 70 millones de pesos para el desarrollo de la Unidad Temporal en el Centro Citibanamex e hizo entrega de 2.5 millones de almuerzos a personal médico y repartió un millón de cubrebocas para que tenderos continúen operando sus tienditas. Nestlé donó 65 millones de pesos en alimento y equipo médico. Grupo Modelo entregó 300 mil botellas de gel antibacterial. La Fundación PepsiCo donó 115 millones de pesos a Save the Children y Un Kilo de Ayuda.

No se trata de limosnas, ni caridad, son aportaciones humanitarias, solidarias, para ayudar en la atención de la Covid-19, de manera que del impacto positivo en la sociedad nos beneficiemos todos.