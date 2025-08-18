Wall Street termina con pocos cambios en espera del simposio anual de Jackson Hole

Wall Street cerró con pocos cambios la primera jornada de la semana. Los inversionistas se alistaban para el inicio de la reunión anual de banqueros centrales de Jackson Hole y para la publicación de reportes trimestrales de gigantes minoristas estadounidenses.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.08% a 44,911.82 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, bajó 0.01% a 6,449.15 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.03% a 21,629.77 puntos.

Walmart (+0.70%), Home Depot (-1.17%) y Target (+1.87%), y más gigantes publicarán sus resultados esta semana. Los mercados esperan que puedan dar un panorama más claro sobre la salud del consumo y de los efectos de los aranceles sobre los precios.

Por otra parte, el simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole podría dar señales sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) para su tasa de interés referencia. El presidente del banco central, Jerome Powell, dará un discurso este viernes.

Hoy los inversionistas centraron su atención en la reunión de los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Voldímir Zelenski, de Ucrania, en Washington. Sin más anuncios por ahora, el ucraniano destacó que este encuentro con su par fue constructivo.

Seis de los once sectores principales cerraron con pérdidas, liderados por el de bienes raíces (-0.95%). Industriales (+0.40%) fue el que más subió. Dentro del Dow Jones, las acciones de mejor rendimiento fueron las de UnitedHealth (+1.47%), tras un alza de 12%.