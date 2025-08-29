Wall Street opera con pérdidas tras dato de inflación PCE en línea con lo previsto

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este viernes. El mercado reacciona a datos de inflación en línea con lo previsto en Estados Unidos, que mantienen las dudas sobre qué hará la Reserva Federal con las tasas después de septiembre.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las aciones de 30 gigantes, baja 0.37% a 45,467.11 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, retrocede 0.70% hasta 6,456.29. El Nasdaq Composite tecnológico pierde 1.20% a 21,445.74.

Esta mañana se conoció que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), la principal referencia de inflación para al Reserva Federal, subió 0.2% en julio y 2.6% interanual, ambos datos en línea con las expectativas de los analistas.

Los índices bajan desde máximos, ya que si bien los datos no modifican las expectativas de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, el mercado aún no sabe si eso sólo será el comienzo de una ciclo de ajustes o si se tratará de un movimiento aislado.

Los promedios retroceden después de que el S&P 500 anotó un nuevo máximo récord. En los valores principales destaca el descenso de Nvidia (-3.19%) tras conocerse que Alibaba creó un chip avanzado para cubrir la falta de chips de Nvidia en el mercado de China.