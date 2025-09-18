Wall Street cierra en máximos récord impulsados por Nvidia e Intel

Los principales índices de Wall Street cerraron en máximos récord el jueves, un día después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual, mientras que el fabricante de chips Intel escaló después de que Nvidia decidió tomar una participación en la empresa.

Intel se encaminó a su mayor subida diaria desde 1987, después de que Nvidia dijo que invertiría 5,000 millones de dólares en el fabricante de chips estadounidense que atraviesa por dificultades. Su competidora Advanced Micro Devices retrocedió.

Nvidia subió, recuperándose de las pérdidas del miércoles, después de que un informe indicó que las empresas tecnológicas chinas podrían dejar de comprar sus chips.

Los movimientos impulsaron al Nasdaq, de gran peso tecnológico, y al sector tecnológico del S&P 500, e impulsó al índice más amplio de semiconductores.

El S&P 500 avanzó 31.61 puntos, o 0.48%, a 6,631.96 unidades; el Nasdaq Composite ganó 209.40 puntos, o 0.94%, a 22,470.73 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 124.10 puntos, o 0.27%, a 46,142.42 unidades.

El índice Russell 2000 de pequeña capitalización ganó y tocó un máximo intradía de 2,466 puntos por primera vez desde noviembre. Es probable que estas empresas obtengan mejores resultados en un entorno de tasas de interés bajas.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el miércoles que el debilitamiento del mercado laboral era una prioridad para el banco central e indicó que más reducciones de tasas podrían producirse en sus reuniones de octubre y diciembre.

Datos mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó la semana pasada, pero el mercado laboral se ha suavizado al disminuir tanto la demanda como la oferta de trabajadores.

Se espera que el recorte de tasas contribuya al reciente repunte de Wall Street, impulsado por las expectativas de una relajación monetaria y la reactivación de la negociación bursátil basada en inteligencia artificial. Los inversionistas prevén recortes de 44.2 puntos básicos para finales de 2025, según datos recopilados por LSEG.