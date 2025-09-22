Wall Street cierra con ganancias; acciones de Apple suben más de 4%

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con ganancias la primera sesión de la semana. Los promedios bursátiles subieron, en un mercado que apuesta por nuevos recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal, pese a los comentarios de sus funcionarios.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa las acciones de 30 gigantes, avanzó 0.14% a 46,381.54 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.44% a 6,693.75 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.70% a 22,788.98 puntos.

Los jefes de la Fed de San Luis y Atlanta, Alberto Musalem y Raphael Bostic, dijeron que, si bien el recorte de tasas en la reunión de la semana pasada era adecuado como forma de gestionar el riesgo de aumento del desempleo, controlar la inflación sigue siendo su prioridad.

A pesar de sus comentarios, los inversionistas continuaron apostando por nuevos recortes en la tasa. La herramienta Fed Watch, de CME Group, que sigue los futuros sobre la tasa de fondeo, arroja 89.9% de probabilidad de un nuevo ajuste en la reunión, del 28 y 29 de octubre.

Entre los valores principales, destacó el desempeño de las acciones de Apple Inc. (+4.31%), que se dispararon después de que la compañía de servicios financieros Wedbush aumentó su precio objetivo a 310 dólares (21% sobre el precio actual) impulsado por el iPhone17.