Wall Street cerró a la baja tras decisión de la Reserva Federal

El mercado accionario de Estados Unidos pasó de positivo a negativo durante la jornada del miércoles, ante una esperada actualización de política monetaria, además de noticias en otros ámbitos.

El promedio industrial Dow Jones perdió 0.97% a 51,493.16 unidades, el S&P 500 bajó 1.21% par1a quedar en 7,420.1 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 1.34% a 26,021.66 enteros.

El Dow, que parecía enfilado a máximos, cayó por primera vez en cinco días, en tanto que los otros dos indicadores enlazaron dos bajas.

El mercado incorporó que la Reserva Federal, como era esperado, mantuvo las tasas de interés sin cambios por cuarta reunión consecutiva.

En su primera reunión como presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh declaró a los periodistas que el banco central cumpliría con la estabilidad de precios.

Rompiendo con las prácticas anteriores de los presidentes de la Fed, Warsh no presentó una proyección de la trayectoria de las tasas de interés como parte de la reunión trimestral.

Se esperaba que los responsables políticos mantuvieran las tasas sin cambios, en el rango del 3.50-3.75%, mientras lidiaban con las presiones inflacionarias derivadas del repunte del precio del petróleo durante la guerra con Irán.

Tras la reunión, los futuros de tasas de interés a corto plazo en Estados Unidos reflejaban una mayor probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas en septiembre que de que los mantenga en los niveles actuales, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Las apuestas a que las tasas de interés se mantendrían estables a finales de año rondaban el 13%, frente al 40% del martes.

Los 11 principales índices sectoriales del S&P 500 cerraron a la baja tras la reunión. Servicios de comunicaciones fue el principal rezagado con una pérdida de aproximadamente 3 por ciento.

El mejor desempeño fue el de los sectores industriales, que terminó con una caída del 0.1 por ciento.

Los bancos regionales tuvieron un rendimiento inferior al de los grandes bancos según el índice KBW Regional Banking, finalizando con una caída del 1.8% en comparación con una caída del 0.2% para el índice bancario S&P 500.

El índice de volatilidad Cboe finalizó con una subida de 2 puntos, hasta los 18.44, su mayor incremento en un solo día en cuatro días.

La actividad bursátil había sido moderada antes de la reunión de la Fed. Los principales índices de Wall Street repuntaron con fuerza entre el jueves y el lunes, a medida que los precios del petróleo caían tras el anuncio del presidente Donald Trump de un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán.

Termina racha alcista

El mercado bursátil mexicano se unió al sentimiento estadounidense y desechó las ganancias matutinas al cierre de la sesión del miércoles, atentos al panorama comercial local y actualizaciones monetarias del país vecino del norte.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.26% a 68,304.73 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 0.25% a 1,372.07 enteros.

Los indicadores marcaron su primera baja en cinco días, aunque se mantuvieron cerca de su mejor nivel en dos semanas.

Los inversionistas tomaron en cuenta que la economía de México no presentó variación en mayo, de acuerdo con el indicador adelantado del Inegi, con lo que habría cortado una racha de tres meses de alza.

Además, concluyó la segunda ronda bilateral de negociaciones formales para la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), entre los gobiernos de México y Estados Unidos, sobre la que no fueron publicados detalles durante la sesión.La de esta semana fue la segunda reunión entre las naciones vecinas.